Conte mostra i muscoli ai Benetton | Autostrade e Alitalia sono due partite diverse

CS : GO - in Francia ora le casse premio mostrano il loro Contenuto : In seguito ad un aggiornamento ora sarà possibile dare una sbirciatina all'interno delle famigerate loot box in Counter Strike: Global Offensive.Come possiamo vedere, infatti, in seguito ad un update, rilasciato per il momento solamente in Francia, è stato introdotto un nuovo oggetto chiamato "X-Ray Scanner", con il quale potremo, come suggerisce il nome, sbirciare all'interno delle casse premio vedendone il contenuto prima di aprirle.Il motivo ...

Mirabilia Urbis - mostra d’arte Contemporanea “itinerante” nel centro storico di Roma - 7- 13 ottobre 2019 : Roma – Lunedì 7 ottobre p.v. alle ore 18.00 al Cinema Farnese (via Campo de’ Fiori 56, Roma), prenderà il via la prima edizione di Mirabilia Urbis, una mostra d’arte contemporanea che prevede in un itinerario a piedi con partenza da Campo de’Fiori per arrivare tramite varie tappe fino alle vie limitrofe. Il progetto espositivo ideato da Carlo Caloro e prodotto da artQ13 è curato da Giuliana Benassi con il sostegno dell’Assessorato alle ...

Inter-Lazio - Conte mostra i muscoli : “vittoria pesante - la mentalità cresce. Scudetto? Dico che…” : L’allenatore nerazzurro si gode il successo ottenuto sulla Lazio, che gli permette di difendere il primato in classifica davanti alla Juventus Serata speciale per Antonio Conte e per l‘Inter, che stende la Lazio e centra in quinto successo in altrettante partite, riportandosi in vetta alla classifica davanti alla Juventus. Massimo Paolone/LaPresse Una vittoria voluta e conquistata dagli uomini dell’allenatore nerazzurro, ...

Migranti - Conte contro Salvini : “Accordo di Malta dimostra che litigare e provocare è inutile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esulta per l'accordo di Malta sui Migranti, definito come "un passo storico". E non risparmia una frecciatina all'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "L'accordo dal punto di vista politico ci insegna una cosa: un atteggiamento inutilmente litigioso, provocatorio, sterilmente fine a se stesso non porta da nessuna parte".Continua a leggere

I sauditi mostrano droni e missili : l'Iran è "inContestabilmente" dietro gli attacchi : L’Iran è “incontestabilmente” dietro gli attacchi ai siti petroliferi sauditi. Militari sauditi hanno mostrato in una conferenza stampa a Riad un missile cruise e droni usati nei recenti attacchi agli impianti petroliferi rivendicati dai ribelli yemeniti Houthi affermando che sono iraniani. Le installazioni petrolifere sauditesono state attaccate con 18 droni e 7 missili da crociera. “Tutte le prove che ...

Governo - Borgonzoni (Lega) a Conte : “Sa cosa è successo a Bibbiano?”. E mostra maglietta - Casellati la richiama e sospende la seduta : “Riporta al Governo chi è stato zitto davanti a questi fatti. Lei che ha detto di essere l’avvocato del popolo, sa cos’è Bibbiano?“. L’attacco arriva dalla senatrice Lucia Borgonzoni ed è diretto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Pd. L’esponente della Lega, in Aula, ha tolto la giacca e ha mostrato una maglietta bianca con la scritta “Parliamo di Bibbiano”. Maria Elisabetta Alberti ...

Temptation : Damiano Er Faina in lacrime mostra un lato 'umano' - ma il web lo Contesta : Il 9 settembre è iniziata la seconda edizione di Temptation Island Vip. Le polemiche sulla presenza di Damiano Er Faina ancora si sono ancora placate. Lo youtuber romano ha deciso di partecipare con la sua fidanzata Sharon Macrì, nonostante i due siano insieme solamente da 6 mesi. Da quando è stata svelata la presenza nel cast di Damiano, il giovane è finito al centro di un’aspra polemica. Il romano infatti, in più occasioni, ha criticato ...

Alessandro Morelli - protesta in faccia a Conte : si slaccia la giacca - gli mostra la maglia su Bibbiano : Il clamoroso gesto di protesta di Alessandro Morelli, durante il voto di fiducia al governo di Pd e M5s alla Camera. Il deputato della Lega si avvia verso l'urna di Montecitorio e passa alle spalle degli scranni del governo. A un certo punto, all'altezza di Giuseppe Conte, lo chiama: "Presidente!".

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono Contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

Dario Franceschini strappa un ministero - gioia inContenibile al Colle : come si mostra al Giuramento : Il campionissimo delle poltrone, ovvero Dario Franceschini, colui il quale una nomina o uno scranno lo trova sempre - ma proprio sempre -, il trasformista in grado di cambiare corrente e pensiero appena fiuta il vento del 'cambiamento', non riesce a trattenere la gioia. Già, anche in questo caso ha

CorSport : il capolavoro Marotta-Conte dimostra che il gap con la Juve può essere annullato : Quello compiuto da Marotta e Conte all’Inter è un vero e proprio capolavoro, scrive Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport. Qualcosa che conferma che l’investimento fatto da Suning per portare i due ex Juve a Milano è stato ben speso. E che dimostra che “il gap con i campioni d’Italia può essere accorciato sensibilmente. Se non addirittura annullato”. In otto mesi all’Inter, Marotta ha rivoluzionato il club, sia ...

YouTube inizierà a mostrare i Conteggi degli iscritti abbreviati dalla prossima settimana : Dopo aver annunciato a maggio il passaggio al numero abbreviato di iscritti pubblici, YouTube ora informa che inizierà a pubblicare queste modifiche la prossima settimana. Google sta cercando di ridurre lo stress dei suoi creatori, che non sono altrettanto contenti della decisione, inoltre chi analizza le statistiche come Social Blade potrebbe risentirne, come anche i consumatori. L'articolo YouTube inizierà a mostrare i conteggi degli iscritti ...

Landini tifa per il governo M5S-Pd e promuove Conte : ‘Ha dimostrato coraggio’ : Il nodo del nome del nuovo Premier del possibile governo giallorosso continua a dividere M5S e Pd, impegnati in queste ore in una trattativa serrata per cercare di dare vita ad un nuovo esecutivo. Il leader pentastellato Luigi Di Maio ha messo sul tavolo quello di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio uscente del governo gialloverde a cui la Lega di Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina. I Dem, da parte loro, hanno inizialmente ...

Governo - Landini apre a Conte : ‘Ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale. E riaperto i tavoli con le parti sociali’ : “Non è compito del sindacato discutere di nomi“, ma Giuseppe Conte “in Parlamento ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale importante” quando “ha messo il Paese nella condizione di sapere con trasparenza le ragioni della crisi e i problemi da affrontare”. E ha avuto il merito di “riaprire i tavoli con le parti sociali“. Mentre tra Pd e M5s continuano le trattative sul nome del ...