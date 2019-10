Clima | allarme di Legambiente | il ghiacciaio Calderone sta scomparendo

Clima - l’esperto : “Allarme scioglimento dei ghiacci nell’Artico - ridurre le emissioni di Co2 non è abbastanza” : È iniziata questa mattina in Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, l’ottava edizione di ‘Trieste Next‘, il Festival della ricerca scientifica, che quest’anno è dedicato a big data, deep science, e al futuro della ricerca e dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza aumentata. Nella tre giorni di Trieste Next (27-29 settembre), si susseguiranno oltre 50 eventi, con 150 relatori, grazie anche al ...

Clima - l'allarme di Coldiretti : "Per colpa degli insetti alieni - 500 milioni di danni nei campi" : Giovanna Pavesi l'allarme arriva nel giorno del terzo sciopero globale contro il surriscaldamento globale e i cambiamenti Climatici. L'associazione denuncia l'invasione di organismi portati dalla globalizzazione, ha causato danni (irreversibili) a piante e ambiente "L'invasione di insetti e organismi 'alieni' portati nelle campagne italiane dai cambiamenti Climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre ...

“La nostra casa brucia” - 17 anni fa Chirac lanciò l’allarme sul Clima : “La nostra casa brucia e noi guardiamo altrove. La natura, mutilata, eccessivamente sfruttata, non riesce più a riciclarsi e rifiutiamo di ammetterlo. L’umanità soffre. Soffre per il ‘cattivo sviluppo’, al Nord come al Sud, e siamo indifferenti. La terra e l’umanità sono in pericolo e noi siamo tutti responsabili“. Diciassette anni fa il presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, che oggi è deceduto ...

Clima - Conte : l'allarme Monte Bianco ci scuota : Clima, Conte: l'allarme Monte Bianco ci scuota. Bisogna credere e investire nel ruolo insostituibile dell'ONU. L'Italia invoca e sostiene apertamente

Clima - allarme Onu : oceani sempre più caldi e scioglimento dei ghiacciai : oceani sempre più caldi e ghiacciai destinati ad assottigliarsi sempre di più: è l'allarme contenuto nel rapporto dell'Ipcc, il comitato scientifico sul Clima...

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...

Conte all’assemblea Onu : “Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita” : Il discorso del Presidente del Consiglio all'assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata al clima: "Dobbiamo agire immediatamente per affrontare uno dei più grandi problemi esistenziali per l'umanità". E poi ai giornalisti ribadisce: “Dobbiamo inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile. Serve un cambio radicale”.Continua a leggere

Conte all'Onu : «Clima - noi in prima linea. Allarme ghiacciaio Monte Bianco ci mobilita» : NEW YORK - «L'Italia ha avviato una nuova stagione riformatrice». Così Giuseppe Conte, parlando dal palco della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, si rivolge ai...

Clima - allarme sul Monte Bianco : rischia di crollare un ghiacciaio sulla Grande Jorasses : Allerta sul Monte Bianco: potrebbe crollare a breve una parte del ghiaccio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio montuoso. La massa a rischio collasso è di circa 250 mila metri cubi. A dare l’allarme oggi sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione Montagna sicura, registrando un’accelerazione del movimento che ha raggiunto la velocità di 50-60 ...

Allarme Clima - 500 scienziati contro tutti : “È una farsa” : “Greta contro tutti”. “Greta la voce del popolo contro le élites”. “Greta da Nobel”. Questi sono alcuni dei “complimenti” che la giovane ambientalista raccoglie alle Nazioni Unite. Eppure c’è un fatto che a molti è passato inosservato. Nell’indifferenza generale 500 scienziati di tutto il mondo indirizzano al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, una lettera contro l’allarmismo climatico. Lanciata da Guus Berkhout, geofisico e ...

Clima - allarme emissioni in Sardegna. Legambiente : “Decarbonizzazione entro il 2025” : Ad agosto il rapporto Ipcc (Integovernal Panel on Climate Cange), ha confermato i pericoli a livello internazionale legati al Clima. Anche la Sardegna registra un livello di emissioni molto elevato con 15 milioni di tonnellate annue e quindi, deve fare la sua parte. I numeri e l’appello sono stati lanciati questa mattina da Legambiente in una conferenza stampa con Katiuscia Eroe, responsabile nazionale Energia, Annalisa Colombu, presidente ...