Trattativa | Berlusconi sarà sentito come indagato di reato connesso l’11 novembre Di

Mafia : processo Trattativa - Berlusconi verrà sentito l’11 novembre : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi verrà sentito al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia il prossimo 11 novembre alle 10,30 come indagato di reato connesso. Lo ha deciso la Corte d’assise d’appello dopo una breve camera di consiglio. Berlusconi si dovrà presentare accompagnato dal suo legale. A chiedere la sua deposizione è stata la difesa di Marcello Dell’Utri.L'articolo Mafia: ...

Mafia : Trattativa - Corte Assise in camera consiglio per decidere su deposizione Berlusconi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – La Corte d’Assise d’appello di Palermo è riunita in camera di consiglio per decidere sulla deposizione di Silvio Berlusconi al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Prima di entrare in camera di consiglio, il Presidente Angelo Pellino ha chiesto il parere alle parti. La difesa di Marcello Dell’Utri, che ha sollecitato la deposizione dell’ex premier, “ritene che ...

Mafia : processo Trattativa - Corte assise decide su deposizione Berlusconi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – La Corte d’assise d’appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino – giudice a latere Vittorio Anania – deciderà oggi, nel corso dell’udienza al bunker dell’Ucciardone, sulla deposizione di Silvio Berlusconi al processo di secondo grado sulla trattativa tra Stato e Mafia. I giudici dovranno decidere in quale veste sentire l’ex premier, la cui deposizione era prevista ...

Mafia : processo Trattativa - Corte assise decide su deposizione Berlusconi : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – La Corte d’assise d’appello di Palermo, presieduta da Angelo Pellino – giudice a latere Vittorio Anania – deciderà oggi, nel corso dell’udienza al bunker dell’Ucciardone, sulla deposizione di Silvio Berlusconi al processo di secondo grado sulla trattativa tra Stato e Mafia. I giudici dovranno decidere in quale veste sentire l’ex premier, la cui deposizione era ...

Trattativa - Berlusconi teste o indagato di reato connesso? Il 3 ottobre i giudici decidono in che veste sentire l’ex premier : Sarà il 3 ottobre prossimo che la corte d’assise d’appello di Palermo deciderà in che veste sentire giuridica Silvio Berlusconi: testimone o indagato per reato connesso? Lo hanno reso noto i giudici che celebrano il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, nell’udienza di oggi. A citare il leader di Forza Italia è stata la difesa dell’imputato Marcello Dell’Utri. Ieri nella cancelleria della Corte i difensori di ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi indagato a Firenze. La moglie di Dell’Utri : “Perché non testimonia? È in gioco la vita di Marcello” : Come noto da due anni Silvio Berlusconi è indagato a Firenze insieme all’ex senatore Marcello Dell’Utri come possibile mandanti occulti degli attentati a Firenze, Roma e Milano. La procura toscana aveva ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo dopo aver ricevuto la registrazione dei colloqui in carcere del boss, di cui Sekret, il format di inchiesta di Marco Lillo, aveva diffuso l’audio sul sito del Fattoquotidiano.it e il ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi non deporrà il 3 ottobre a Palermo per “impegni istituzionali” da eurodeputato : Silvio Berlusconi, il 3 ottobre prossimo, non andrà a Palermo per deporre al processo d’appello sulla Trattativa Stato mafia. L’ex presidente del Consiglio ha comunicato la sua assenza ai giudici con una nota e ha fatto sapere che, per la data fissata, “ha impegni istituzionali connessi con la sua carica di deputato europeo”. L’ex Cavaliere è Stato citato dalla difesa di uno degli imputati, l’ex senatore azzurro ...

Trattativa Stato mafia - Berlusconi e Di Pietro saranno testimoni nello stesso giorno : il 3 ottobre all’aula bunker di Palermo : Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro insieme, nello stesso giorno, in un’aula di tribunale. Non un’aula qualunque ma il bunker del carcere Ucciardone di Palermo, costruito ormai 33 anni fa per celebrare il maxiprocesso a Cosa nostra. Questa volta a essere processati non sono solo boss mafiosi, ma anche politici e uomini dei carabinieri. Di Pietro non avrà sulle spalle né la toga di magistrato – smessa ormai un quarto di secolo ...