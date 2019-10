Pomeriggio 5 | Cecchi Paone lascia lo studio | poi torna Ira di Barbara D' Urso | Non

Pomeriggio 5 - lite in diretta. Cecchi Paone va via e poi torna. Barbara D'Urso : «Ci vuoi chiedere scusa?». Lui s'infuria : Pomeriggio 5, lite in diretta. Cecchi Paone va via e poi torna. Barbara D'Urso: «Ci vuoi chiedere scusa?». Lui s'infuria. Scintille in diretta nel salotto di Canale 5. Tema...