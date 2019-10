Parigi | funzionario di polizia entra in commissariato e accoltella i colleghi | morte 5

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Uninterno dellato nella prefettura sull’Ile-de-la Cité, proprio di fronte alla cattedrale di Notre-Dame, nel cuore di, e ha iniziato a colpire con un coltello in ceramica le persone all’interno, uccidendone quattro prima di essere a sua volta colpito ada un agente che ha assistito alla scena. “Un raptus di follia”, lo ha definito Jean-Marc Bailleul, segretario generale del sindacato di sicurezza interna francese, parlando a Bfm-Tv. Secondo quanto riporta Le Figaro, che cita poi una fonte di, l’mento aveva come obiettivo una collega in seguito a una lite, forse per motivi passionali. L’aggressore, un uomo con 20 anni di carriera alle spalle e definito daiun “modello”, ha perso il controllo e ha poi iniziato a colpire chiunque si trovasse vicino a lui. Sul ...

