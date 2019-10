Muore la moglie e la mette sul terrazzo | cosa accade dopo è atroce

Napoletano Muore in Brasile - è giallo : il post della moglie : È ancora avvolta dal mistero la fine di Giacomo Ajraldi, il Napoletano morto venerdì scorso a Fortaleza, in Brasile. Un tonfo sordo dopo un volo di oltre quindici metri: il corpo...

Una Vita - spoiler spagnoli : Samuel Alday Muore al posto della seconda moglie Genoveva : Nelle puntate italiane della serie televisiva Una Vita in programmazione i prossimi mesi per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, ci sarà l’ennesima tragedia. A morire nell'episodio iberico trasmesso in Spagna il 22 aprile 2019 è stato uno dei personaggi che si è reso protagonista di tante atrocità. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che è uscito di scena sacrificando la sua Vita per salvare quella della sua seconda ...

Lite per una precedenza - Giovanni Muore a 28 anni ucciso a coltellate davanti a moglie e figlio : l'omicida è in fuga : Una mancata precedenza a un incrocio, la Lite davanti a decine di automobilisti. Una coltellata al petto. Un ragazzo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, è morto questa sera nel...

Andria - nega precedenza e viene accoltellato davanti a moglie e figlia : Muore 28enne : Il litigio per futili motivi e poi la coltellata mortale che ha reciso l’aorta della vittima all’altezza del cuore. Giovanni Di Vito di 28 anni è stato ucciso sotto gli occhi della moglie e della figlia di 5 anni. L'assassino è scappato.Continua a leggere

Lutto nel mondo del calcio : l’ex calciatore cade da 10 metri e Muore. Lascia moglie e tre bimbi : Una notizia terribile quella che ci arriva da Trento. Paolo Valenti, 36 anni, papà di tre bambini ed ex calciatore molto famoso tra le fila del calcio regionale, è morto mentre stava lavorando su un albero insieme al padre. Paolo è improvvisamente precipitato, facendo un volo di 10 metri. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri a Tione di Trento, più precisamente in località Zeller, poco più di sei chilometri a monte del centro della ...

Kenya - 40enne campano si tuffa in acqua e Muore sotto gli occhi della moglie : Una terribile tragedia ha sconvolto la cittadina di Acerra, nel napoletano: negli scorsi giorni è venuto a mancare Ciro Chiarello, un uomo di 40 anni. Secondo quanto riferito dai media locali e nazionali, Chiarello si trovava in vacanza in Kenya insieme a sua moglie Angela Torneo, che aveva sposato lo scorso mese di dicembre. Stavano trascorrendo un periodo di relax nello stato africano, quando all'improvviso si è verificato il dramma. L'uomo è ...

Litiga con la moglie - un altro uomo interviene e lo prende a pugni : Muore dopo 6 giorni di agonia : Un uomo marocchino di 41 anni è morto la scorsa notte sei giorni dopo essere stato brutalmente picchiato da un vicino di casa della moglie, con la quale stava avendo un'accesa discussione.

Muore il giorno del matrimonio della figlia - la moglie per non turbare le nozze fa una incredibile scelta : Una scelta coraggiosa dettata dalla volontà di non rovinare il giorno più bello alla loro amata figlia. Una donna ha nascosto alla figlia la morte del padre per non turbarne le nozze. La donna ha detto che ha rispettato la volontà del marito che non avrebbe mai voluto vedere triste la propria figlia proprio il giorno del matrimonio. L’uomo era da molto tempo ricoverato in ospedale per una terribile malattia che qualche anno prima lo ...

Tragico incidente stradale - l’imprenditore Muore insieme alla moglie : Ancora strade macchiate di sangue. Ancora lacrime da versare. Marito e moglie sono morti a Siracusa: erano a bordo di uno scooter, quando un’auto li ha travolti. Sono morti, intorno alle 20,30 di venerdì 2 agosto. Le vittima si schimavano, Armando Tropea, 62 anni, e la moglie Maria Pia Reale, di 59. Lui era il direttore nazionale della divisione stampa e digital locale della Manzoni, la società che si occupa della raccolta pubblicitaria ...

Il marito Muore la moglie disabile lo veglia per giorni senza poter chiedere aiuto : Una donna, malata e disabile, ha vegliato il marito morto per almeno una settimana senza riuscire a chiedere aiuto. La tragedia della solitudine è accaduta ad Altopascio, comune nella provincia di Lucca, e a salvare la signora appena in tempo è stato il comandante dei vigili urbani che è entrato nella casa insieme ai vigili del fuoco. La donna, di sessantacinque anni, era a terra, non poteva alzarsi, disidratata ma ancora viva. Accanto a lei ...

Muore soffocato da un boccone di carne alla festa di compleanno della moglie : L’uomo, un pensionato di 68 anni originario della provincia di Benevento, viveva da anni ad Alessandria. Inutili i soccorsi del 118. Doveva essere una serata gioiosa e spensierata e invece si è trasformata in un incubo. Michelino Ciarmoli, un 68enne ex ferroviere in pensione, originario di Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento, ma che viveva da anni ad Alessandria, è morto soffocato da un boccone di carne.\\ L’uomo ...