Migranti | De Cristofaro | ' 3 ottobre è memoria a metà | stragi continuano a ripetersi'

Migranti : De Cristofaro - ‘consideriamoli non problema ma risorsa’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “La politica ha un compito difficile, se vuole tornare a parlare alle persone non deve inseguire semplicemente il senso comune ma deve costruire un senso comune. Penso che a partire dalle scuole dobbiamo ribaltare completamente il concetto con cui ci siamo confrontati in questi anni e dobbiamo cominciare a parlare di immigrazione non più come un problema ma come una risorsa”. Così il ...