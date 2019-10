Manovra | Gualtieri | ‘80% pagamenti in contanti è arretratezza | mix misure per superarla’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Vareremo un mix diper superare l’arretrattezza dell’Italia. L’80% deiinè da paese arretrato”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Robertoa ‘Piazza Pulita’ su La7 sottolineando che il piano per incentivare idigitali “è in via di definizione” e spiegando che “la tassa suinon è mai esistita”.“Non avevamo ancora definito il mix di. Come è noto c’è stata una riunione di maggioranza in cui si sono discusse diverse opzioni tra cui una che combinava incentivi aidigitali e disincentivi a quelli inche poi non è stata privilegiata”.In Portogallo, dove c’è un sistema di cashback “la cosa sta funzionando”, sottolineache auspica che la partecipazione ...

