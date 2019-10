Luis Sepulveda | il papà de “La gabbianella e il gatto” compie 70 anni

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Con "Storia di unae del gatto che le insegnò a volare"ha condensato il profondo significato di parole come coraggio, amicizia e diversità in una favola fra le più amate di tutti i tempi. Oggi, 4 ottobre, lo scrittore cileno70, ma le sue opere continuano ad essere lette in tutto il mondo. Ecco le più belle.

1000BolleBlu : RT @inmyItalianshoe: Sapeva leggere. Fu la scoperta più importante di tutta la sua vita. Sapeva leggere. Possedeva l’antidoto contro il… - ChantalVrignaud : RT @Giu_Fabiana: “E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare.” LUIS SEPÚLVEDA - AllaKrymova : RT @Giu_Fabiana: “E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare.” LUIS SEPÚLVEDA -