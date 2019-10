Il do ut des di Atlantia | dietrofront su Alitalia se il Governo revoca la concessione per

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Repubblica Il piano per il rilancio dinon convince, che per andare avanti nell’operazione ne chiede modifiche profonde. Secondo quanto si apprende, in una lettere inviata ieri al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, la società avrebbe messo nero su bianco i suoi dubbi osservando che il piano, così com’è, non può funzionare.In realtà la minaccia di tirarsi indietro è legata alla decisione sulla possibiledellaad Autostrade. Repubblica ha potuto visionare la lettera inviata alin cui la società dei Benetton parla di un parere negativo da parte dei suoi advisors, ma soprattutto, della necessità di tener conto del benessere di tutto il gruppo. Quindi, di quello di Autostrade, su cui pende la minaccia didelle concessioni confermata ancora nei giorni ...

