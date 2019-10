Formula 1 | a tutto Leclerc | “all’inizio non osavo parlare | ora so ciò che voglio Vettel?

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il pilota della Ferrari ha parlato della sua prima stagione in Ferrari, analizzando anche alcuni momenti importanti di quest’anno Piano piano, Charlessi è fatto spazio nell’universo Ferrari, entrando in punta di piedi per ritrovarsi poi davanti a Sebastiannella classifica iridata. photo4/Lapresse Una crescita repentina, che gli ha permesso di portare a casa anche due vittorie, di cui una nel tempio della velocità, in quella Monza letteralmente estasiata dal successo ottenuto dal monegasco. Un’avventura cominciata in silenzio e proseguita poi con gli accesi team radio di Singapore e Sochi, che dimostrano la voglia di vincere di: “nelle prime gare non ho osato dire cosa avrei voluto, cercando di adattarmi alla monoposto e mi è sembrato giusto farlo. Poi gara dopo gara ho visto che anche la squadra era ben disposta nel cercare di ...

heartlessfred : sto studiando marketing e sembrava tutto così bello e semplice finché non sono arrivata alla prima formula e ho avu… - SteMariotto : @quaranta_vito Direi che nel complesso per lui è andato tutto male Non tutto bene a un compagno di squadra che al s… - Gighen1970 : -Prendi la colonna E e copiala. Fatto? -Fatto - Incollala alla G. Fatto? -Fatto -Ora la formula in B2 cancellala.… -