Enti locali | stabilizzati 39 ex Lsu del Comune di Petralia Soprana

Reddito di cittadinanza - rischio danno erariale per i funzionari degli Enti locali : Il rischio è che per questioni «clientelari» o «elettorali» possano essere manipolati dati consentendo a soggetti privi dei requisiti di ottenere il Reddito di cittadinanza

Scuola - Fioramonti annuncia 67 milioni per sicurezza edifici : “Emergenza esiste - ora task force con Enti locali per velocizzare appalti” : L’emergenza sulla sicurezza delle scuole raccontata dal report di Cittadinanzattiva “esiste” ed è “sotto gli occhi di tutti”. Per questo il Miur sta organizzando una task force per accompagnare gli enti locali nella spesa dei fondi assegnati: “Una norma da inserire nel decreto sulla Scuola che consenta di sostituirli in caso di forti ritardi in appalti per lavori e ricostruzioni negli edifici scolastici”. Il ...

L’ANCI Lazio al ‘Training camp Ventotene 2019’ : “Gli Enti locali d’Europa” : Roma – Dal 27 al 29 settembre, nella splendida cornice dell’isola di Ventotene, si terrà il training camp 2019 “Gli Enti Locali d’Europa”, promosso dalL’ANCI Lazio con l’intento di favorire la diffusione di una buona politica e sostenere la crescita culturale e professionale degli amministratori degli Enti Locali, nel contesto di una visione europea. Il progetto, nato in collaborazione con la Regione Lazio e rivolto a 40 amministratori ...

Sicilia : Asael scrive a ministro Boccia - 'riformare testo unico Enti locali' (2) : (AdnKronos) - L'associazione ha poi posto l'accento sul "divario storico" fra le regioni del nord e quelle del sud "che - sottolinea Cocchiara - trova la sua macroscopica rappresentazione proprio nel mondo delle autonomie locali". Da qui la richiesta di una "riforma del testo unico degli enti locali

Sicilia : Asael scrive a ministro Boccia - 'riformare testo unico Enti locali' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - La necessità di una modifica del testo unico enti locali, la "sperequazione" in cui versa il sistema della distribuzione delle risorse da parte dello Stato alla Regione Siciliana, la mancata riforma dei rifiuti, il sostanziale "stallo" sulla completa attuazione della r

Premio di Eccellenza Nazionale “Verso un’economia circolare” : protagonisti gli Enti locali e le Aziende : Il Premio di Eccellenza “Verso una economia circolare” compie ormai tre anni e di fatto si conferma come uno dei concorsi più attesi nel panorama Nazionale sia per gli Enti locali sia per le imprese. Forte di numeri sempre in crescita, il Premio in questi anni ha accompagnato un’evoluzione culturale e di tendenza sempre più significativa anche grazie ad una rinnovata opera di sensibilizzazione rispetto alle questioni ambientali, sempre più ...

Governo : incontro Pd-Italia in Comune - dialogo su Enti locali e patto consultazione : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Nella sede del Partito Democratico si è tenuto un incontro tra la delegazione di Italia in Comune, rappresentata dal Coordinatore nazionale Alessio Pascucci sindaco di Cerveteri, dal vicepresidente Damiano Coletta sindaco di Latina, dal vicecoordinatore Michele Abbaticchio sindaco di Bitonto, dall’onorevole Serse Soverini, dal membro del Direttivo Marco Bosi vicesindaco di Parma e la ...

Governo : Orlando - ‘Bene Ministero Sud - attenzione al Mezzogiorno ed Enti Locali’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Finalmente dopo 14 mesi di tentativi di far prevalere nel nostro paese una cultura dell’intolleranza, della paura e dell’odio, l’Italia ha un nuovo Governo che dovrà certamente esprimere discontinuità nei riguardi della precedente esperienza condizionata dalla cultura della Lega Nord e di Matteo Salvini”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “è un ...

Ambulatorio vaccinazioni a Comiso - locali fatiscEnti FOTO : fatiscenti condizioni in cui versano i locali dell’Ambulatorio vaccinazioni di Comiso. Salvo Liuzzo: locali in condizioni disastrose

Condizioni igienico-sanitarie pessime : elevate multe in 2 differEnti locali : Roma – Durante un’ attivita’ finalizzata al contrasto di illegalita’ in genere, coordinata dal Dirigente del Commissariato Colombo, Isea Ambroselli, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Roma e l’Ufficio Asl del Sian (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione), nella serata di martedi’ scorso sono stati effettuati controlli ed ispezioni anche presso alcuni locali pubblici presenti nella zona di ...

Lecce - cocaina per la movida salEntina : 13 arresti - quattro locali rischiano chiusura : Ieri mattina all'alba la Polizia di Stato del commissariato di Lecce, in collaborazione con i colleghi di Nardò e del nucleo centrale, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, tutte accusate di spaccio di cocaina. Secondo quanto riferisce la stampa locale, dodici delle persone arrestate sono di nazionalità italiana, mentre uno di loro è marocchino. Si tratta, secondo quanto specificato dagli inquirenti, di un ...

Pensioni Quota 100 - ad agosto l'80% degli statali esce da Enti locali e sanità : Dall'Inps emergono alcune interessanti anticipazioni rispetto ai dati delle richieste di uscita tramite la Quota 100 effettuate dai lavoratori della pubblica amministrazione. Le nuove statistiche confermano i trend già ipotizzati nelle scorse settimane, con un elevato numero di richieste per il mese di agosto riconducibili al settore della sanità ed a quello di enti dalle dimensioni contenute. Pensioni Q100: i primi dettagli rispetto alle ...

23 Enti governativi locali del Texas sono stati colpiti da un attacco informatico : Il 16 agosto i sistemi informatici di più di venti enti governativi locali del Texas (stati Uniti) sono stati colpiti da un attacco informatico. L’attacco è stato effettuato tramite l’utilizzo di un “ransomware”, un software malevolo che limita l’accesso ai dispositivi