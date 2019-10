Crac Multiservizi Scopelliti | Decisioni assunte in precedenza

Fonte : agi

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La decisione dell'allora sindaco di Reggio Calabria Giuseppedi sottoscrivere i patti parasociali "in siffatta maniera" - non soltanto per lama anche per tutte le altre società partecipate - è derivata "da un indirizzo politico deciso dalla amministrazione precedente che la successiva si è limitata a mettere in atto". Lo precisa l'avvocato Aldo Labate, legale di, in merito ale alle dichiarazioni dell'attuale primo cittadino reggino, Giuseppe Falcomatà, secondo cui le attuali problematiche cittadine sarebbero imputabili alle precedenti amministrazioni, tra le quali quella a guida, il cui nome è tra i 18 indagati nell'indagine della Guardia di Finanza relativa al fallimento dellaSpa, società mista del Comune di Reggio Calabria. L'ipotesi di reato contestata in concorso all'ex primo ...

