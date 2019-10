Cervicale | come alleviare il dolore? I rimedi e i consigli degli esperti

Dolore alla Cervicale : qual è la causa più frequente e come prevenire le recidive di cervicalgia : Il Dolore al collo è sempre più diffuso: 7 italiani su 10 soffrono di cervicalgia. “Molti, uomini e donne, indipendentemente dalla loro età sono costretti a vivere con dolori ricorrenti ed invalidanti al collo. Le cause della cervicalgia sono molteplici, una delle più frequenti è la postura scorretta che ognuno di noi, involontariamente, assume in ufficio, a casa, in bicicletta, in moto, in automobile e perfino calzature inidonee con ...