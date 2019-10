Biglietti in prevendita per il concerto di Paolo Conte a Padova

Biglietti in prevendita per il concerto di Maluma a Milano nel 2020 : Il concerto di Maluma a Milano nel 2020 è finalmente ufficiale. L'artista di 11:11 è pronto ad approdare al Mediolanum Forum di Assago per un live che terrà nel 2020. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita a cominciare dalle 10 del 4 ottobre, con la consegna secondo le modalità abituali. Sarà infatti garantita la consegna tramite corriere espresso, quella con ritiro sul luogo dell'evento e ...

L’atteso ritorno di Eric Clapton in Italia nel 2020 : Biglietti in prevendita per i concerti di Milano e Bologna : Sono due le tappe del tour Italiano di Eric Clapton. Il musicista tornerà in Italia nel 2020 per due appuntamenti in programma rispettivamente a Milano e a Bologna. Il 6 giugno 2020 il concerto si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 sarà la volta dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La notizia giunge oggi per la felicità dei fan nostrani di Eric Clapton che torna in concerto in Italia dopo anni di ...

Il ritorno dei Nada Surf in Italia nel 2020 - un unico concerto a Milano : Biglietti in prevendita : L'ultimo album della band risale al 2016, You Know Who You Are, e nello stesso anno sono passati dal nostro Paese con due show: a quattro anni di distanza, il ritorno dei Nada Surf in Italia sarà uno degli appuntamenti da segnare in agenda per gli amanti della band americana che col suo alternative rock ha conquistato l'Europa. La band di Always Love, Popular, Inside of Love ed altre meravigliose ballate sognanti, malinconiche ed ...

Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago nel 2020 - Biglietti in prevendita : I Pinguini Tattici Nucleari al Forum di Assago (Milano) per un unico concerto-evento in programma il prossimo 29 febbraio 2020. Nel 2020, il mese di febbraio conterà infatti su 29 giorni e i Pinguini Tattici Nucleari approfittano della particolarità della data per ricordare cosa stessero facendo 4 anni fa, ovvero lo scorso 29 febbraio. "È una data particolare, che ricorre una volta ogni quattro anni. Lo scorso 29/02, nel 2016, tutti ...

Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano a luglio 2020 per I-Days : prezzi Biglietti in prevendita : La sua prima volta nel nostro Paese c'è stata nel febbraio 2018, poi un concerto quest'estate, nell'anno della consacrazione in classifica e un altro annunciato per i prossimi I-Days: il Nuovo concerto di Billie Eilish a Milano andrà in scena il 17 luglio 2020 sul palco del Milano Innovation District - Area Expo del capoluogo lombardo. Reduce da un clamoroso debutto col primo album in studio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, che ha ...

A luglio 2020 il primo concerto di Celine Dion in Italia dopo 10 anni : Biglietti in prevendita : Sarà il Lucca Summer Festival 2020 ad ospitare l'unico concerto di Celine Dion in Italia nell'ambito del Courage World Tour, sabato 25 luglio. La diva canadese da oltre 250 milioni di dischi venduti in carriera porterà la sua eleganza e le sue canzoni tra le Mura di Lucca per una serata-evento che per ora è l'unica prevista nel nostro Paese. La data di Lucca è tra le nuove che si sono aggiunte al calendario del Courage World ...

Concerti di Alex Britti e Max Gazzè a Roma - info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Alex Britti e Max Gazzè a Roma, per una replica del progetto estivo con il quale hanno reso omaggio al blues nello spettacolo ribattezzato In Missione Per Conto Di Dio. I Concerti saranno due e si terranno ancora all'Auditorium Parco Della Musica di Roma. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, compresi i punti vendita abituali. La consegna avverrà secondo le ...

Halsey a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per il concerto al Mediolanum Forum : Halsey a Milano nel 2020 per un unico concerto in Italia in programma al Mediolanum Forum di Assago il 13 febbraio. La notizia è di oggi: Halsey, dopo ave posizionato due singoli alla numero 1 della classifica radio USA per due settimane consecutive (è a prima artista nella storia della musica internazionale a vantare un stile traguardo), annuncia le date del tour mondiale che farà tappa anche in Europa. L'Italia l'accoglierà per ...

Un film dei Depeche Mode nei cinema italiani a novembre : info e Biglietti in prevendita : Il film dei Depeche Mode sta per arrivare nei cinema. Il tour che il gruppo ha portato in giro per il mondo sarà proiettato sul grande schermo a cominciare dal mese di novembre, nelle date del 21 e del 22. Il film sarà distribuito da Nexo Digital, con biglietti in prevendita che saranno messi a disposizione sulle piattaforme abilitate, oltre a essere disponibili al botteghino nei giorni di proiezione del film. La regia del film concerto ...

Biglietti in prevendita per il tour di Gazzelle nei palasport : I concerti di Gazzelle sono finalmente ufficiali. Tutto è quindi pronto per il Post Punk tour, che partirà dal 15 gennaio al Nelson Mandela Forum di Firenze e che proseguirà nelle settimane successive fino all'ultimo appuntamento dell'8 febbraio al Palapartenope di Napoli. I Biglietti per assistere ai concerti sono in prevendita su TicketOne a cominciare dal 23 settembre. La consegna dei tagliandi di ingresso sono distribuiti secondo le ...

Altri stadi per Ultimo nel 2020 : da Torino a Firenze e Milano - Biglietti in prevendita per le nuove date : Si aggiungono nuovi stadi al tour 2020 di Ultimo. Dopo i primi sold out in prevendita, il cantautorap annuncia l'aggiunta di nuovi eventi in programma per il 2020, alcuni dei quali sono raddoppi degli eventi esauriti. Il tour 2020 di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione (data zero) per far tappa a Torino mercoledì 3 giugno (nuova data). Dopo il sold out del 6 giugno a Firenze, l'evento viene raddoppiato: Ultimo sarà allo stadio Franchi ...

Alessandra Amoroso a Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù a Roma a novembre : info su ospiti e Biglietti in prevendita : Ci sarà anche Alessandra Amoroso a 45535, Una Serata Di Stelle Per Il Bambino Gesù, l'evento benefico atteso per il 20 novembre a Roma a supporto del noto ospedale pediatrico. Celebrità del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport saranno vita ad un importante evento con l'obiettivo di festeggiare i 150 dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, condividendo storie di speranza legate alla quotidianità del centro di eccellenza ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Roberto Vecchioni in autunno : Sono ufficiali i concerti di Roberto Vecchioni, annunciati dopo la leg primaverile che aveva organizzato per il supporto del nuovo album che contiene anche il duetto con Francesco Guccini per il brano dedicato all'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, oggi pilota paraolimpico. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La distribuzione avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite ...

Il Concerto Per La Vita di Mogol e Paolo Belli ad Assisi con Arisa - Masini - Fogli - Morgan e molti altri : ospiti e Biglietti in prevendita : Dalla volontà di Mogol (ideatore e socio fondatore della Nazionale Italiana Cantanti) e diPaolo Belli (presidente Nic), condivisa con Gianluca Pecchini (direttore generale Nic), nasce il Concerto Per La Vita a favore dell’Istituto Serafico di Assisi. L'evento è in programma per venerdì 4 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi dalle ore 21.00. Nel giorno dedicato a San Francesco, in cui si celebra ...