Appunti per chi dissezionerà i miei resti

Unofficial Sticky Notes permette di utilizzare l’app per gli Appunti di Microsoft senza OneNote : Unofficial Sticky Notes è un’applicazione open source basata sul web che offre la possibilità di utilizzare l’app per gli appunti Sticky Notes di Windows 10 senza utilizzare Microsoft OneNote oppure Microsoft Launcher. E’ ancora possibile utilizzare Sticky Notes nell’app OneNote di Microsoft, ma per alcuni dispositivi come i tablet l’opzione non è disponibile a meno di non avere Microsoft ...