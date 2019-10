Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Brutto pareggio per ilin casa del, uno scialbo 0-0 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. I, due settimane fa capaci di sconfiggere il Liverpool per 2-0 al San Paolo, non sono riusciti a sfondare la difesa belga e sono stati anche sfortunati visto che hanno colpito anche tree hanno sprecato delle ghiotte occasioni. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi0-0, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio.0-0 CHAMPIONS LEAGUE: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

CorSport : #Insigne arriva incappucciato allo stadio di Genk - allgoalsnapoli : Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0-0 a Genk: 'Era molto i… - NapoliAddict : VIDEO Genk-Napoli 0-0, Highlights, gol e sintesi: i partenopei colpiscono troppi pali, pareggio amaro | Oasport -