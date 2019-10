Un’ottima Inter cade immeritatamente a Barcellona | Suarez castiga oltremodo i nerazzurri

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)live – E’ la sfida più bella ed affascinante di questo mercoledì di Champions. Al Camp Nou ilospita la nuovadi Antonio Conte. I catalani alle prese con qualche assenza. Messi, che sembrava essere tra gli acciaccati, scende regolarmente in campo.rinfrancati dalla cura del tecnico pugliese, primi in campionato a punteggio pieno ma col freno a mano tirato in Coppa per via del parino contro lo Slavia Praga. Ha sognato, c’ha creduto, meritava. Ma l’ha dovuto fare i conti con la legge del Camp Nou. Untutt’altro che bello, ma che difficilmente in casa lascia punti, ha trovato la vittoria in rimonta contro una squadra, quella di Conte, che nel primo tempo meritava forse (anzi sicuro) addirittura il doppio vantaggio. Ma son bastati dieci minuti di un Messi non al meglio e un...

Inter : ?? | FINE PRIMO TEMPO Un'ottima Inter chiude in vantaggio la prima frazione di gioco grazie al gol di #Lautaro in… - Ixioner : Un maldestro arbitraggio e due capolavori di Suarez hanno condannato ingiustamente un'ottima Inter. - cla_dallacqua : RT @Inter: ?? | FINE PRIMO TEMPO Un'ottima Inter chiude in vantaggio la prima frazione di gioco grazie al gol di #Lautaro in avvio ???????… -