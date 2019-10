“Sta per succedere” Federica Panicucci sposerà molto presto Marco Baccini

Formula 1 – Ferrari super a Sochi - ma Wolff non molla : “Stanno spaccando tutti - ma…” : Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna dopo la pole position conquistata ieri da Leclerc a Sochi Charles Leclerc ha conquistato ieri a Sochi la sua quarta pole position consecutiva. La Ferrari, dunque, ancora una volta è riuscita a far meglio della Mercedes, mettendo in difficoltà il team di Brackley. Nonostante la disfatta in qualifica, Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna: “non ci arrendiamo mai“, ha ...

“Stai meglio al giardino zoologico” - insulti razzisti sui social per Juan Jesus : lui pubblica tutto su Instagram [FOTO] : Il difensore della Roma ha pubblicato nelle sue Instagram Stories gli insulti a sfondo razzista inviatigli da uno pseudo tifoso Juan Jesus ha deciso di combattere in maniera alternativa il deprecabile fenomeno del razzismo, pubblicando tra le proprie Instagram Stories gli insulti ricevuti da quello che potrebbe essere definito come uno pseudo tifoso. “Stai meglio al giardino zoologico maledetto scimmione” le pesantissime parole ...

Formula 1 – Vettel a cuore aperto : “Stagione difficile - deluso da Monza. I messaggi dei fan mi hanno dato foza. Sarò il ‘campione Ferrari'” : Sebastian Vettel ha confessato le sue sensazioni in merito alle ultime gare in una lunga intervista: il pilota tedesco Dopo diverse gare terminate con l’amaro in bocca, senza rispettare le importanti aspettative pre-stagionali della Ferrari, Sebastian Vettel è riuscito a conquistare la sua prima vittoria a Singapore. Il pilota tedesco si è liberato di un peso ed è riuscito a superare le difficoltà e i momenti negativi grazie al ...

Cagliari - lascia la figlia di 2 anni per mezz’ora in auto ma non è una dimenticanza : “Sta benissimo” : Tragedia sfiorata a Quartu, in provincia di Cagliari: un uomo di 58 anni lascia la figlia di due anni in auto, nel parcheggio di un supermercato. I carabinieri hanno tirato fuori la bambina da un finestrino, mentre l'uomo faceva acquisti nel negozio. "Ero all'ipermercato perché dovevo comprare la torta di compleanno per mia figlia. Sta benissimo, non c'è neanche il sole, non mi seccate", ha risposto ai militari.Continua a leggere

Stromboli - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “Stato d’emergenza” e l’INGV lancia l’allerta per nuove eruzioni : Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per Stromboli e Ginostra dopo le violente eruzioni che si sono verificate il 3 luglio e il 28 agosto causando anche un morto e danni anche a livello turistico per l’isola. Il prossimo passo sara’ la scelta di un Commissario che dovra’ essere nominato dalla Protezione Civile Nazionale. “Il commissario – dice il portavoce di alcuni abitanti di Ginostra ...

Maltempo - il Consiglio dei Ministri dichiara lo “Stato d’emergenza nazionale” per Siena e Arezzo : Il Consiglio dei Ministri oggi ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per l’evento meteorologico estremo che ha colpito il 27 luglio scorso le province di Arezzo e Siena. Già il 2 agosto il presidente Rossi aveva scritto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale evidenziando i caratteri di eccezionalità dell’evento e la rilevanza dei danni. Il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale permette di estendere e ...

“Stanotte sei andato via” - gravissimo lutto per Gennaro Lillio. Tutta la sua tristezza in questo post : Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 Gennaro Lillio, che in questi giorni dovrà dire addio al nonno Guido. È stato il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè e Lory Del Santo ad annunciare la scomparsa dell’uomo via Instagram. Abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni, è stato cresciuto dalla madre. Il nonno era per lui una figura di riferimento alla quale, solo poche ore fa, è stato costretto a dire addio. Gennaro ...

Matteo morto in crociera - la fidanzata Sonia : “Stavamo organizzando il matrimonio - sono disperata” : "Stavo organizzando il nostro matrimonio. Adesso faremo il funerale del mio fidanzato. sono disperata". Si è sfogata così Sonia Marcato, 'assessore alla Cultura di Correzzola (Padova), che il 7 settembre ha perso il suo fidanzato Matteo. I due erano in crociera, ma è scivolato e ha battuto violentemente la testa.Continua a leggere

Formula 1 – Cure Schumacher - il dottor Pucéat frena l’entusiasmo : “Staminali mai applicate per problemi al cervello” : Il dottor Pucéat frena l’entusiasmo: il parere del medico sulle Cure staminali per Schumacher in Francia Da qualche giorno non si fa altro che parlare dell’improvviso e top secret trasferimento di Michael Schumacher dalla Svizzera all’ospedale Pompidou di Parigi. L’ex pilota tedesco è arrivato due giorni fa in Francia per una cura segretissima di cellule staminali. Nonostante il clamore della notizia e le speranze ...

Formula 1 - il manager di Leclerc non ha dubbi : “Sta per diventare un campione. Rinnovo? Al momento giusto” : Nicolas Todt ha espresso la propria gioia per la vittoria ottenuta da Leclerc nel Gran Premio di Monza Non solo Charles Leclerc, felice per la vittoria del monegasco anche il manager Nicolas Todt, che ha seguito nel tempo la crescita del pilota 22enne. LaPresse/Photo4 Intervistato nel post gara, il figlio del presidente della FIA ha espresso la propria soddisfazione: “è un giorno speciale, vincere da ferrarista davanti ai propri ...

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte sceglie “competenti” e “Stakanovisti”. E gioca la carta dell’esperta Pisano all’Innovazione : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte premia “competenti” e “Stakanovisti”. E punta sull’Innovazione con la super esperta Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Le condizioni di Kevin Hart - c’è speranza : “Sta bene - è un miracolo” : Le condizioni di Kevin Hart migliorano. Una novità importante arriva dagli Stati Uniti e dall'autorevole sito di gossip a stelle e strisce "Tmz". A seguito della diffusione di notizie su una paralisi completa dell'attore, dopo il brutale incidente avvenuto nella mattina di domenica 1 settembre sulla Mulholland Highway di Los Angeles, da parte del portale NetWorthReporter, Tmz fa chiarezza spiegando che l'attore è stato operato per scongiurare le ...

Crisi - Conte : “Stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più. Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi” : “Per me la stagione politica con la Lega è chiusa e non si può riaprire più per nessuna ragione”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Biarritz sull’ipotesi di un nuovo accordo con Matteo Salvini. “Disponibile per un Conte bis? Non è questione di persone ma di programmi – ha aggiunto – Quello che posso augurarmi per il bene del Paese è che i leader che stanno lavorando per dare un governo ...