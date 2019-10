Sei anni dopo la strage in mare i superstiti tornano a Lampedusa | Basta morti

Papà orco stupra le figlie minorenni per anni : «Una gli ha dato Sei figli - ha violentato anche una di loro» : Ha violentato per anni le due figlie minorenni, mettendo incinta per ben sei volte una delle due, e anche una delle bambine avute dalla figlia stessa: un Papà orco è finito a processo per violenza sessuale aggravata e incesto in Galles, una storia che ha letteralmente sconvolto la Gran Bretagna, come riporta la Bbc. La figlia, che secondo il giudice avrebbe subìto un vero e proprio lavaggio del cervello, sarebbe stata violentata per 23 volte: ...

Arbitro professionista a raccattapalle di 13 anni : “Sei sexy. Sei calda? Fisicamente o emotivamente” : Gianluca Moscarella, Arbitro professionista, stava dirigendo il match tra Pedro Sousa e Enrico Dalla Valle al Challenger di Firenze quando, durante una pausa, si è rivolto a una ragazzina di 13 anni raccattapalle: "Sei molto sexy. Sei accaldata? Fisicamente o emotivamente?". L'Arbitro è stato sospeso.Continua a leggere

Migranti - Sei anni fa la tragedia del 3 ottobre : Lampedusa ricorda e guarda al futuro con oltre 200 studenti da tutta Europa : Annegarono a mezzo miglio dalla spiaggia dei Conigli, il 3 ottobre 2013. Qualcuno aveva dato fuoco ad alcune coperte per segnalare a terra la presenza della barca, ma sul ponte si era sviluppato un incendio e quella era colata a picco. Morirono in 368, quasi tutti eritrei, di fronte alle coste di Lampedusa. Che anche quest’anno ricorda la tragedia e guarda al futuro con 200 studenti provenienti da tutta Europa. In sei anni ne sono arrivate ...

Bambino di 5 anni violentato dai compagni di scuola di 9 anni : «Gli dicevano "Sei la nostra prostituta"» : È stato violentato da alcuni compagni di scuola mentre tornava a casa. Un Bambino di 5 anni è stato aggredito da alcuni ragazzi più grandi di lui, che frequentavano la sua stessa...

Bimbo di 5 anni violentato a scuola dai compagni : “Gli hanno detto ‘Sei la nostra prostituta’” : La denuncia della mamma di un bambino di 5 anni arriva dal Sudafrica. Suo figlio sarebbe stato portato in una classe della scuola da un gruppo di compagni poco più grandi di lui e lì sarebbe stato spogliato e violentato. Il racconto della donna: “Preoccupata per lo stato di salute di mio figlio”.Continua a leggere

Giovane padre picchia a morte la figlia di Sei anni perché non rispondeva bene alle domande di matematica : Una storia crudele quella resa nota dai giornali americani dello stato del Mississippi. Un uomo di 25 anni, Joshua Salovich, ha picchiato la figlia di soli 6 anni fino ad ucciderla. La piccola aveva un’unica “colpa” quella di non aver risposto in modo corretto alle domande di matematica fatte dalla maestra. L’uomo è stato subito fermato dalle forze dell’ordine e ora, secondo quanto riferito dalla stampa locale, rischia la pena ...

Milano - picchiava la moglie da circa Sei anni : arrestato un tassista 44enne : Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva da Corsico, piccolo centro del milanese, dove questa mattina, lunedì 23 settembre, un tassista di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri, in quanto accusato di aver picchiato la moglie. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il soggetto, sempre nella giornata odierna, avrebbe usato violenza su sua moglie e contro di lei avrebbe usato anche una scarpa con il tacco. L'oggetto ...

Messina - in Appello ridotta la condanna per l’ex deputato Pd Genovese : Sei anni e otto mesi : Assolto per riciclaggio, prescritto per alcuni capi d’imputazione di frode fiscale e truffa: si alleggerisce così la pena in secondo grado per l’ex deputato messinese Francantonio Genovese, da 11 anni a 6 anni e 8 mesi. Molto più severa era stata la sentenza di primo grado, in Appello è stata però confermata la condanna per associazione a delinquere, tentata estorsione, e sono stati confermati due ipotesi di reati fiscali e due ...

Liberi fino alla fine - l’appello di Maurizio Costanzo : “Da Sei anni legge per l’eutanasia ferma in Parlamento. È un nostro diritto” : Durante la manifestazione per l’eutanasia legale “Liberi fino alla fine” organizzata a piazza San Giovanni Bosco a Roma dall’Associazione Luca Coscioni, è stato trasmesso tra gli altri anche un videmessaggio di Maurizio Costanzo. “Io sono per l’eutanasia da sempre – ha detto salutando la piazza – sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. Mi rivolgo ai capi di partito, da sei ...

Hilaria Baldwin è incinta - arriva il 5° figlio in Sei anni per Alec Baldwin : Di nuovo padre a 61 anni. Per la quinta volta in sei anni. Alec Baldwin sarà ancora una volta papà grazie alla moglie Hilaria Baldwin, ufficialmente incinta dopo aver subito un aborto a inizio 2019.La 35enne Hilaria ha annunciato la lieta notizia sui social, pubblicando un'ecografia.È ancora molto presto ... ma abbiamo scoperto che c'è una piccola persona dentro di me. Il suono di questo cuore forte mi rende così felice, soprattutto a causa ...

Malore fuori da scuola - morto bambino di Sei anni : E' morto il bambino di sei anni che si era accasciato al suolo uscendo da scuola lunedi' a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il bambino di origini marocchine soffriva di problemi cardiaci e si e' sentito male alla presenza della madre che era riuscito a rianimarlo. Il piccolo e' stato trasportato all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII dove, dopo tre giorni in terapia intensiva, e' deceduto. Secondo le ultime ricostruziopni, il bimbo, ...

A 30 anni dal debutto arriva Seinfeld su Netflix - la sit-com che ha definito un genere : Per l'arrivo di Seinfeld su Netflix bisognerà attendere più di un anno, ma la notizia è comunque entusiasmante: il gigante dello streaming ha acquistato i diritti per la trasmissione globale di tutti i 180 episodi della sitcom considerata pionieristica del genere. L'accordo della durata di cinque anni, che decorrerà dal 2021, è stato siglato tra Netflix e Sony Pictures Television, che controlla i diritti di distribuzione della serie NBC. ...

Mambolosco risponde a chi lo chiama 'infame' : 'Mi sono fatto due anni e Sei mesi' : Giovedì scorso è uscito 'Arte', il primo album ufficiale di Mambolosco, arista sotto contratto con la Triplosette Entertainment della Dark Polo Gang. Durante il primo giro promozionale di interviste, il trapper, interpellato da Valeria Balestrieri di Rebel Mag, ha avuto modo di commentare per la prima volta alcune insinuazioni che circolano sul suo conto ormai da anni. Oltre ad una nutrita schiera di suppprter, l'artista vicentino di origini ...

Harry compie 35 anni - Meghan Markle : "Sei il marito migliore del mondo" : Primi 35 anni di vita per il principe Harry: il figlio minore di Lady Diana è stato omaggiato così dalla moglie, la duchessa di Sussex Meghan Markle. "Sei il marito migliore del mondo e per nostro figlio il padre più sorprendente che si possa immaginare. La tua dedizione alle cause a cui tieni tanto profondamente è, per me, un’ispirazione quotidiana". Visualizza questo post su Instagram Wishing a ...