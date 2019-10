POMPEO IN ITALIA È l' ultimo avvertimento a Conte e Di Maio sulla Cina

Italia-Usa : Conte-POMPEO - rafforzare commercio. Piena convergenza su Libia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi il Segretario di Stato americano, Michael R. Pompeo. I colloqui hanno consentito di approfondire alcuni importanti temi internazionali. Sulla crisi in Libia, si è registrata Piena convergenza sulla necessità di lavorare insieme per individuare al più presto una soluzione politica, riconoscendo l'insostenibilità dell'opzione militare. Sono state inoltre ...

POMPEO : Italia alleato chiave della Nato : 20.19 "L'Italia è un alleato chiave della Nato, leader e garante della sicurezza nella comunità internazionale e partner affidabile". Così in una nota il Dipartimento di Stato Usa sulla missione in Italia di Mike Pompeo. "Oggi le sfide globali sottolineano l'importanza di maggiori investimenti nella Difesa", prosegue la nota. "Gli Usa sono il più grande mercato dell'export Italiano non Ue,con un interscambio di 99 mld di dollari lo scorso ...

Italia-Usa : terminato incontro tra Conte e segretario di Stato POMPEO : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – E’ appena terminato, dopo meno di un’ora, l’incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Pompeo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo Italia-Usa: terminato incontro tra Conte e segretario di Stato Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia-Usa : Conte riceve segretario di Stato POMPEO : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Pompeo, è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rientrato da Genova nel primo pomeriggio.L'articolo Italia-Usa: Conte riceve segretario di Stato Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia-Usa : Mattarella riceve POMPEO : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Michael Richard Pompeo. Era presente all’incontro il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. L'articolo Italia-Usa: Mattarella riceve Pompeo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dazi - Cina - Papa e visita di Trump L'agenda di Mike POMPEO in Italia : Arriva in Italia il segretario di Stato Usa Pompeo: in agenda incontri con Conte, Mattarella, Di Maio e Papa Francesco. Focus su Dazi, Cina e 5G. Si prepara una possibile visita di Trump Segui su affarItaliani.it

Kiev-gate - Barr in Italia per chiedere aiuto agli 007. E arriva anche POMPEO : Il ministro della Giustizia sarebbe volato a Roma la scorsa settimana, scrivono i giornali americani, per ottenere informazioni al fine di screditare le indagini di Mueller sul Russiagate. Intanto nella capitale Italiana sbarca il segretario di Stato