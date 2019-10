Iva | continua la lite tra Pd e Italia Viva Castelli M5s apre a dibattito | “Indegno che

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Una prestazione estremamente positIva - continuate a chiamarmi il predestinato…” : E a Sochi arriva il poker! Charles Leclerc centra la quarta pole position consecutiva della sua stagione, dominando le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019. Il monegasco impressiona nel Q3 andando subito ad abbattere il muro dell’1:42 e limando altri due decimi nel secondo tentativo con uno stellare 1:31.628 rifilando oltre quattro decimi sia a Lewis Hamilton, sia a Sebastian Vettel, che non è stato in grado di monopolizzare la prima ...

Euphoria - sesso e droga (in continuazione) nella nuova serie di Sky – LA CLIP ESCLUSIva : sesso, droga e… ancora sesso e droga, sesso e droga. Non se ne esce facilmente dal loop autodistruttivo, allucinato e pruriginoso che propone Euphoria, la nuova serie Hbo che Sky propone dal 26 al 29 settembre in seconda serata su Sky Atlantic e Now Tv. La generazione Z scandagliata fin nelle recondite cavità del corpo umano (il primo episodio inizia con una specie di soggettiva neonato da dentro l’utero mentre avviene il parto), riesumata ...

Sky continua la sua evoluzione - arrIva Sky Q anche con la tua fibra di casa : Sky continua la sua evoluzione nel modo di vivere la TV, e lo fa puntando sull’esperienza di visione di Sky Q. Dopo il lancio di Sky Q via satellite, arriva Sky Q anche con la tua fibra di casa. Non si ferma, quindi, il percorso di innovazione di Sky basato sulla volontà di offrire i migliori contenuti e il massimo dell’esperienza di visione, con la libertà di scegliere la tecnologia più adatta...

Umbria - Di Maolo verso la rinuncia : la trattatIva tra M5S e Pd continua : La presidente dell’istituto Serafico di Assisi avrebbe dec?iso di non accettare la proposta delle due forze politiche. Anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha deciso di sfilarsi. La trattativa tra Cinque Stelle e Dem continua

“Continua ad esserci!”. Emma Marrone - la dedica per lei è dolcissima. E arrIva da una persona speciale : Non si sa molto riguardo il motivo per il quale Emma Marrone è stata costretta ad interrompere la sua carriera da artista. Qualcuno parla di malattia, ma nessuno con certezza sa di cosa si tratti davvero. C’è massimo riserbo e questo è un bene. Tuttavia le parole con cui Emma Marrone ha annunciato il suo provvisorio stop con la musica per ragioni di salute sono state seguite da una lunga serie di manifestazioni di affetto e solidarietà da parte ...

Iran - il pugno di ferro contro gli scioperi degli operai continua. E ora arrIvano le condanne : In Iran, il 2018 era stato un anno segnato da un numero senza precedenti di scioperi e manifestazioni per rivendicare migliori condizioni di lavoro e per protestare contro i ritardi o i mancati versamenti dei salari. La repressione delle proteste era stata feroce: almeno 467 lavoratori arrestati (tra cui 278 camionisti e 23 insegnanti), decine di condanne a pena detentiva e migliaia di frustate come pena accessoria. Il pugno di ferro prosegue ...

Continuano gli sbarchi a Lampedusa : arrIvati 224 migranti - l'hotspot è pieno : Poco a poco, una barca alla volta, qualche decina di persone a sbarco, ormai i natanti che giungono autonomamente dalle coste nordafricane a quelle della Sicilia fanno equivalere il numero dei...

Migranti : Morra - ‘mentre noi aiutiamo navi ong continuano sbarchi su barche prIvate’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c’è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, a Palermo per l’inaugurazione ...

TrattatIva M5S-Pd continua - ma la strada è in salita : Non c'e' ancora l'accordo tra il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle per la formazione di un nuovo Governo.

Crisi di Governo : continua la trattatIva tra Pd e M5s - ma è scontro sul Conte bis : La trattativa tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo Governo va avanti, ma restano le divergenze sulla riforma costituzionale e soprattutto sul nome del premier. Mentre per Luigi Di Maio la riconferma di Giuseppe Conte a presidente del Consiglio sarebbe una condizione necessaria per il successo dell'accordo, Zingaretti ribadisce la volontà dei dem di "avere una nuova fase politica, serve discontinuità".

**Governo : tornano veti tra Pd-M5S - trattatIva continua ma appesa a un filo** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – La trattativa continua ma è appesa un filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non ‘compatibile’ con la nascita di un governo di svolta.Un irrigidimento ...