Italia 1 | 100 Iene in studio per ricordare Nadia Toffa

Corleone - città delle 100 chiese e delle Cascate tra le più belle d’Italia : C’è un’altra Corleone che da qualche tempo cerca di recuperare l’orgoglio del suo nome, la sua storia, le bellezze del suo centro storico e le affascinanti attrattive naturali del territorio nelle vicinanze. Di recente un convegno, «I beni culturali come risorsa del territorio», al complesso monumentale di Sant’Agostino, ha fatto il punto su arte e luoghi della storia della città. Corleone si svela così come il paese delle cento chiese e offre ...

Nuova Classifica WTA – Barty sempre al comando - Halep scavalca Andreescu : Giorgi unica Italiana nella top-100 : Una sola variazione nella top ten femminile, con Simona Halep che scavalca Bianca Andreescu in quinta posizione. Tra le azzurre, Giorgi sale al 63° posto rimanendo l’unica italiana tra le prime 100 Una sola variazione nella top ten del nuovo ranking WTA, Simona Halep guadagna infatti la quinta posizione a vantaggio di Bianca Andreescu nonostante il ritiro negli ottavi di Wuhan dovuto ad un problema fisico. AFP/LaPresse In testa ...

Tortu - lo sprinter che ha riportato l'Italia in una finale mondiale dei 100 metri : Dal campo di Giussano in Brianza alla stellare finale mondiale sui 100 metri, la gara più veloce, più emozionante, più intensa dell'atletica leggera. Filippo Tortu, ottimo settimo in 10"07 nella gara vinta dall'Us Boys di Atlanta, Christian Coleman con 9"76 (record mondiale stagionale), è nella storia del movimento italiano perché dopo 32 anni un azzurro è ritornato a disputare una finale iridata. Era il 30 agosto del 1987 quando Pierfrancesco ...

Nuova Iva - rincari e sconti per chi usa bancomat e carte. Freno su Quota 100 In Italia tanti Pos - ma si paga in contanti : In fase di studio una tassa più leggera per chi usa mezzi di pagamento elettronici. Sono previsti invece rincari per chi salda con il cash

Atletica - Mondiali 2019 : Filippo Tortu ha fatto sognare l’Italia - polvere di stelle in un 100 da sogno. Il ragazzo genuino che fa innamorare : Filippo Tortu ha risvegliato l’Italia, l’ha rianimata, ha ridato ossigeno a un’intera Nazione, ha scaldato i cuori di un popolo intero che nella prima serata di un sabato sera di inizio autunno si è riunito davanti al televisore: dopo 32 anni di digiuno, c’era un azzurro nella Finale dei 100 metri ai Mondiali, la gara regina, quella che incorona l’uomo più veloce del Pianeta, una prova che premia l’icona ...

Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu in finale nei 100 metri : l’Italia torna a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni : Filippo Tortu si qualifica alla finale dei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: il velocista italiana riporta l’Italia a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni a Roma 1987. Jacobs fuori dalla finale Nel sabato pomeriggio italiano arriva una grande notizia per l’Atletica azzurra: Filippo Tortu è in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Il momento clou della giornata e uno dei più attesi della manifestazione sarà la finale dei 100 metri maschili. Prima, però, i velocisti dovranno affrontare le semifinali alle quali parteciperanno anche i nostri Tortu e Jacobs. 14.58 Il programma odierno sarà aperto dalle qualificazioni del lancio del disco maschile alle ore 15.15 14.55 C’è grande attesa in casa Italia anche per la ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tortu e Jacobs vogliono far sognare l’Italia nei 100 metri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Saranno nove gli azzurri in gara: Giovanni Faloci, Claudio Stecchi, Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Maria Vittoria Becchetti, Teodorico Caporaso, Michele Antonelli, Filippo Tortu, Marcell Jacobs. 14.45 Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di Atletica leggera. Si entra nel vivo della rassegna iridata di Doha con una giornata ricca di eventi. La presentazione delle ...

Atletica - Mondiali 2019. Le gare di oggi : l’Italia sogna con Jacobs e Giorgi. In palio sei titoli : dai 100 uomini ai 50 km di marcia : Mondiali AtleticaFari puntati sulla gara più corta e quella più lunga: 100 metri piani e marcia al centro dell’interesse degli appassionati italiani nella seconda giornata dei Mondiali di Atletica a Doha. oggi si assegna il titolo dei 100 metri uomini e l’Italia, come non accadeva da tanto tempo, ha due specialisti della velocità in semifinale, entrambi con le credenziali per potersi giocare qualche chance di vivere il sogno di una finale, e che ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : L’Italia è solo Jacobs e Tortu : in semifinale nei 100! Crippa e Trost : delusioni cocenti. Impalpabili gli altri. Dossena stasera nella maratona : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28: Si sta chiudendo la qualificazione del triplo maschile. solo due atleti hanno superato la misura fissata per la qualificazione. Evora è eliminato 19.23: Si è ritirato l’azzurro El Otmani. Ripescati con i tempi Balew (Brn), I Kimeli (Bel), H. Ingebrigtsen (Nor), Mead (Usa), Knight (Can) 19.21: nella seconda semifinale dei 5000 vince con una sola scarpa lo statunitense di origini ...

Pensioni - Renzi (Italia Viva) : ‘Eliminerei Quota 100’ : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale in vista della nuova manovra finanziaria che si appresta a varare il governo giallorosso. Ad accendere la discussione sulla questione previdenziale è in particolare la Quota 100, la nuova soluzione che consente l’uscita anticipata dal lavoro e l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva. Anche nella ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo e il sogno di una finale possibile nei 100 hs. Un nuovo personaggio per l’Italia : Una stagione vissuta sempre al massimo: Luminosa Bogliolo è già entrata nel cuore degli appassionati italiani di Atletica per la sua capacità di farsi trovare pronta al momento giusto e di gareggiare sempre su ottimi livelli nei 100 ostacoli, gara in cui punta ad una finale mondiale. La ligure arriva da tre mesi di grande spessore: se si esclude la sfida tra Europa e Usa di Minsk, in tutte le altre gare la specialista degli ostacoli azzurra ha ...