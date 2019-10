Gli smart speaker Google ora supportano le chiamate vocali con Google Duo

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Se avete in casa uno dei tantidie utilizzateDuo, saprete certamente che non è possibile avviaresfruttando uno fra i variHome sviluppati da Big G. In realtà le cose stanno cambiando, ed infatti è finalmente possibile utilizzare unoassieme aDuo per avviare una chiamata vocale con audio ad alta risoluzione. Al momento della stesura della news la funzione pare essere disponibile solo in America ed in lingua Inglese, ma è probabile che arriverà anche nel nostro Paese nel giro delle prossime settimane. Per avviare una conversazioneDuo su uno, basta navigare all’interno dell’applicazioneHome e da lì linkare il proprio accountDuo. Una volta fatto, basta semplicemente utilizzare il classico comando “Ok” per iniziare una conversazione tramite ...

bitcoinita : Gli smart meter si comprano in #Bitcoin, #Sorgenia apripista. Leggi su - digitalsat_it : Il cinema e le serie @infinitytv_it sulla TV con gli smart speaker Google e la tua voce - tecnogazzetta : Annunci Shop the Look: ecco i nuovi modi per raggiungere gli acquirenti su #Pinterest -