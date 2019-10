Gineva Nuti | A 18 anni sono diventata tutrice di mio padre Parliamo con gli

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “A 18di mioFrancesco, da allora mi prendo cura di lui”, a parlare è Ginevra, figlia 20enne del regista e attore Francesco. Ospite della trasmissione di Rai Uno Vieni da Me, la ragazza ha raccontato commossa il suo rapporto col, diventato disabile 13fa dopo una brutta caduta dalle scale.Da quando èmaggiorenne, Ginevra si è fatta carico delle sue responsabilità di figlia, accudendo l’artista toscano. “ladi mioda quando ho compiuto 18sua figlia e credo sia importante che io abbia questo incarico. E prendermi cura di mioanche in questo aspetto”, ha dichiarato la giovane.Ginevraha poi parlato delle condizioni di salute del regista e attore: ”È stazionario. Bisogna approcciarsi a lui in maniera ...