Elizabeth Warren sta andando forte

Perché Mark Zuckerberg si sta scontrando con la candidata presidenziale Elizabeth Warren : Mark Zuckerberg (foto: Justin Sullivan/Getty Images) Il 1° ottobre The Verge, un importante quotidiano di tecnologia statunitense, ha pubblicato un audio risalente allo scorso luglio nel quale si sente il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg attaccare la senatrice e candidata alle presidenziali del 2020 Elizabeth Warren per via del suo piano di “fare a pezzi” i big tech. Il progetto – che è stato presentato a marzo – prevede, tra le ...