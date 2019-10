Due traverse | un palo | un salvataggio sulla linea | ma il Napoli è ancora 0-0 a Genk al

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il bilancio finale è di tre pali per il. Tre pali, però, non fanno un gol. Efinisce 0-0 dopo 45 minuti. Partita insidiosa come aveva anticipato Ancelotti che sia ieri che oggi ha fatto di tutto per mantenere alta la concentrazione degli azzurri. Come sappiamo, Insigne in tribuna per scelta tecnica e davanti coppia inedita Lozano Milik. Il messicanouna volta non si è messo granché in mostra. Il polacco, invece, ha di fatto toccato tre palloni: ha colpito una traversa, une si è divorato un gol a due metri dalla porta. La traversa l’ha colpita da terra nell’azione in cui ilha colpito anche ilcon Callejon. Cross dalla sinistra, pasticcio della difesa, destro di Callejon che viene deviato suldal portiere e poi doppio intervento di Milik, il secondo colpisce la parte alta della traversa. Pochi minuti dopo, su cross bucato dalla ...

annatrieste : A Sky 'Momento interlocutorio del match' Eh, dopo un palo e due traverse non sappiamo se jastemmare o chiavarci da… - GianniGamba86 : Brutto, bruttissimo #Napoli che comunque colpisce due traverse ed un palo. Troppo poco da Milik. Se gli errori com… - Yvans_0017 : @annatrieste Ma qual chance, ne ha avute già tre, il risultato... Due traverse e una alta sopra la traversa -