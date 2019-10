Un videogioco indie sta vendendo su PSN un avatar a poco meno di 100 euro

Fonte : eurogamer

(Di martedì 1 ottobre 2019) Recentemente all'interno di PSN è comparso un particolarelegato ad un gioco, il cui valore si aggira sui 99,99. L'si chiama State of Anarchy: Master of Mayhem - Golden Princee raffigura quello che sembrerebbe un sultano dorato.Il gioco in questione è l'State of Anarchy: Master of Mayhem il cui prezzo non è nemun decimo di quello dell'. Attualmente non sappiamo se si tratta di un semplice errore o di una strategia di marketing volta a capitalizzare attraverso skin cosmetiche,e così via.Qualcuno sui forum dichiara che molto probabilmente tutto questo è una trovata pubblicitaria da parte del creatore del gioco, uno sparatutto indipendente con visuale dall'alto. In questo caso l'autore del gioco ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero far parlare di sé grazie a questo stratagemma: se così fosse, eccolo accontentato.Leggi altro...

