Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019)ildi unaestinta di– Scoperti nei musei di storia naturale di Parigi, Firenze ed Udine i resti fossili di unamiliobatiforme che ha una anatomia bizzarra e differente da quella delle specie attuali. Così è stata definita ladai ricercatori che l’hanno “pescata” tra i tanti fossili conservati negli scantinati dei musei, molti dei quali provengono da uno dei più famosi siti paleontologici al mondo che si trova vicino al paese di Bolca, nei Lessini veronesi. Un sito noto per l’abbondanza e l’eccezionale conservazione dei suoi: nei suoi sedimenti i resti di organismi animali e vegetali si sono depositati velocemente in fondali privi di ossigeno, preservandoli dalla decomposizione e da altri organismi, permettendo così la conservazione dei più piccoli dettagli anatomici. Questo sito, chiamato la “ara”, ...

romadailynews : Scoperto il fossile di una nuova razza estinta di pesci: Scoperto il fossile di una nuova… - cristia42548563 : @Acidelius Quello che non mi so spiegare e' come sperano di continuare a fare profitti in futuro cosi' come lo vedo… - GIACCHIRBI : @ippoghigno Vero. Io avrei preferito ' Le corna stanno bene con tutto, ma io sarei stata meglio senza ! '. Mi pare… -