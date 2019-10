Ron Howard rende omaggio alla voce e alla vita di Luciano Pavarotti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2019)È un ritratto più in chiaro che in scuro quello che esce fuori dal documentario, appena presentato in anteprima al Zurigo Film Festival, prima del passaggio al festival di Roma, dove è atteso anche il regista Ron. Un eterno «monello». Così viene descritto il tenore morto per un tumore al pancreas il 6 settembre del 2007 a 71 anni. Un uomo pieno di buoni sentimenti, a volte difficile da gestire, un bugiardo magari (capace di giuraremoglie di non aver mai avuto relazioni extraconiugali fino al momento in cui la storia con Nicoletta Mantovani viene paparazzata in tutto il mondo). Uno che pur di convincere Bono degli 2U a scrivere una canzone (Miss Sarajevo, cantata per la prima ...

