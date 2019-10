Roma | suicida a 13 anni | l?ombra dei cyberbulli

Roma - ragazza di 13 anni morta dopo un volo dal nono piano. La polizia : «Si è suicidata» : Dramma ieri sera a Roma in un palazzo in zona Valle Aurelia, periferia della Capitale: una ragazzina di 13 anni è morta dopo un volo dal nono piano del palazzo. Secondo la polizia , che ha...

Morto Federico Palmieri - l’attore Romano si è suicidato nel giardino della sua abitazione : È Morto a 41 anni Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. Il suo corpo senza vita è stato trovato impiccato con una corda alla grata del giardino del palazzo in cui abitava a Roma, come riferisce Il Messaggero. Il suicidio risale al pomeriggio di giovedì e non si conoscono i motivi che hanno spinto l’attore a compiere il gesto: secondo quanto si apprende, non ha lasciato nessun messaggio. Attore, regista e autore di teatro e ...