Pugno in faccia a una ragazza nel sottopasso della stazione | denunciato 32enne del Mali

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Hook: Video chocAUNdelaggredisce una donna all'interno delferroviaria di Arezzo colpendola con una piede liberoaggressione Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/01/-in--a-una--nel-/Sferra unina unainLuoghi: Arezzo

ElisaSirica : @matteosalvinimi Aggiungi pure un pugno in faccia da parte mia!!???? - novasocialnews : Paura in stazione: ragazza colpita con un pugno in faccia senza motivo #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Paura in stazione: ragazza colpita con un pugno in faccia senza motivo -