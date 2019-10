Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – “Tantoche piovve”: questo il commento di Eugenio, Consigliere regionale del Pd e componente della Commissione Agricoltura e Ambiente alla Pisana, sulleodierne del Cda di Ama. “Non possiamo certo dire – spiega– che lein blocco del Cda di Ama siano un. Nel corso delle audizioni in Consiglio regionale, riguardanti l’indagine conoscitiva sulla situazione della municipalizzata romana, avevamo avuto modo di sottolineare la moltitudine di contraddizioni emerse e di denunciare l’oscurità di tutta la vicenda. Un alone di mistero aggravato dall’assenza della Sindaca Raggi che, nonostante le ripetute convocazioni, non si è mai degnata di presenziare in commissione”. “Proprio nei giorni scorsi – aggiunge– abbiamo presentato un dossier di 21 pagine per emendare la prima relazione della commissione ...

romadailynews : Patané: ‘Tanto tuonò che piovve’, dimissioni Cda #Ama non sono fulmine a ciel sereno: Roma… - Vittoria_patane : E perché non chiamarlo strage, terrorismo, genocidio. Tanto stiamo utilizzando parole a caso senza sapere nemmeno d… -