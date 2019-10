Nove bimbi su dieci sono accuditi dai nonni È ora di dare loro uno stipendio?

Fonte : vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) Giocare sempre d'anticipoStabilire poche regole ma chiareDistinguere fra routine ed eventi specialiFarli sentire importantiSe la nonna cambia le regoleSe la nonna ti dice “Ma io facevo così”, spostamenti e “permessi” da chiedereSe itroppo permissiviSe ifingono di far rispettare le regoleChiudere un occhioDimentichiamoci Mary Poppins. In Italia l’86% dei bambini e ragazzi (fino a 13 anni) è accudito dai(Dati Istat, 2016). E questo avviene (anche) perché in Italia, benché da una parte si incoraggino le donne a non mollare il proprio lavoro quando nasce un figlio, dall’altra parte non si offrono soluzioni pratiche e concrete che permettano ad entrambi i genitori di conciliare le esigenze di cura con quelle lavorative. Sia quandopresenti figli piccoli, sia quandopresenti famigliari malati o con disabilità. Gli esempisotto gli occhi di tutti: ...