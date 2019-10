Non si può insegnare tramite app

Sconcerti : “Nel Napoli ho visto un brutto segnale che una grande squadra Non può avere!” : Sconcerti il Napoli manca di continuità e di equilibrio A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: “Mi aspettavo una progressione diversa ed un Napoli più sicuro che in alcune partite si esalta, ma fa fatica a trovare continuità. – il giornalista poi sottolinea – La differenza reti tra Napoli e Juventus è la stessa, mi sembra però che questa disponibilità a lasciare la partita ...

Nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande tragedia che Non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

Ikea - ritirato il bavaglino Matvra : "Il bottone può soffocare i neonati - Non utilizzatelo" : Ikea annuncia il ritiro dal mercato dal bavaglino Matvra, nella versione blu/rossa, per rischio di soffocamento, invitando i clienti a non utilizzare il prodotto. Il colosso svedese spiega di avere ricevuto segnalazioni riguardanti il bottone del bavaglino che - se tirato dal bambino - potrebbe stac

Reddito di cittadinanza - un aiuto da 2mila euro per chi Non può avere il sussidio : Il Comune di Milano mette in campo misure di sostegno al Reddito rivolte ai cittadini che non hanno i requisiti per...

Inter - Sanchez pensa al Barcellona : “contro i blaugrana Non puoi fallire occasioni da gol” : “In casa il Barcellona e’ molto forte, gioca con fiducia. Se abbiamo una o due occasioni, non dobbiamo sprecarle. Ho giocato al Camp Nou con lo United, abbiamo sprecato 3-4 chance nitide, poi ne capitano una o due a loro, le sfruttano e ti ritrovi sotto 3-0. Se vuoi battere il Barcellona non puoi fallire nessuna occasione”. Sono le dichiarazioni di Alexis Sanchez, in vista della sfida di Champions League contro il ...

Reddito di cittadinanza - un aiuto da 2mila euro per chi Non può avere il sussidio : chi ne ha diritto : Il Comune di Milano mette in campo misure di sostegno al Reddito rivolte ai cittadini che non hanno i requisiti per...

Di Maio : ius culturae oggi non è priorità - Iva Non può aumentare : Roma – “Credo che la legge sullo ius culturae non sia oggi la priorità”. Lo ha detto ieri sera in tv Luigi Di Maio partecipando a ‘Non è l’arena’ su La7. Questa affermazione, insieme alla contrarietà espressa dal leader del M5s all’aumento dell’Iva “(“L’Iva non può aumentare”), ha portato tensione nella maggioranza a poche ore dal Consiglio dei ministri previsto per oggi in cui la maggioranza deve discutere della manovra. Alle parole di Di Maio ...

Mertens : “Non si può prendere gol - oggi. Avremmo dovuto tenere la rete a zero” : Al termine della partita del Napoli contro il Brescia ai microfoni di Dazn è intervenuto Dries Mertens. Questo Napoli sa anche soffrire? “Lo so, ma non si può, non si può prendere gol. Oggi Avremmo dovuto tenere la nostra rete a zero. Abbiamo sofferto ma per fortuna non abbiamo preso il secondo. Ma non si può” Si sente tanta delusione nelle tue parole. Dopo un primo tempo straordinario la volevi chiudere. Cosa è mancato? “Non ...

Se conosci la storia dietro la t-shirt che hai comprato a poco prezzo - Non puoi fare finta di niente : “Vi siete mai chiesti quale storia si nasconda dietro la t-shirt che comprate per pochi euro, senza riflettere, nelle grandi catene di abbigliamento?”. A parlare è Marina Spadafora, stilista di successo, oggi coordinatrice per l’Italia di Fashion Revolution, il movimento contro la moda usa e getta, presente in oltre 100 paesi. Dal crollo della palazzina fatiscente in Bangladesh che nel 2013 ha ucciso 1133 lavoratori ...

F1 - GP Russia 2019 : la Ferrari Non è più solo motore! SF90 stabile e ben bilanciata in curva - ora può vincere ovunque : Ennesimo trionfo Rosso nelle qualifiche del GP di Russia 2019 di F1, sedicesimo appuntamento della stagione. La scuderia di Maranello è riuscita a portare a casa la quarta pole position consecutiva, continuando un trend strepitoso iniziato con le vacanze estive e che pare destinato a non fermarsi più. Gli elementi di questa rinascita Ferrari sono numerosi e non del tutto banali. Gli aggiornamenti sul muso portati a Singapore sembrano aver ...

F1 - GP Russia 2019 : la Ferrari Non è più solo motore! SF90 stabile e ben bilanciata in curva - ora può vincere ovunque : Ennesimo trionfo Rosso nelle qualifiche del GP di Russia 2019 di F1, sedicesimo appuntamento della stagione. La scuderia di Maranello è riuscita a portare a casa la quarta pole position consecutiva, continuando un trend strepitoso iniziato con le vacanze estive e che pare destinato a non fermarsi più. Gli elementi di questa rinascita Ferrari sono numerosi e non del tutto banali. Gli aggiornamenti sul muso portati a Singapore sembrano aver ...

Formula 1 – Vettel Non fa drammi : “scarso feeling in qualifica - ma a Sochi partire dalla 3ª posizione può essere un vantaggio” : Sebastian Vettel non fa drammi nonostante la terza posizione dopo le qualifiche di Sochi: il pilota Ferrari sa bene che, visto il lungo rettilineo iniziale, partire terzi potrebbe rivelarsi un vantaggio Terza posizione per Sebastian Vettel dopo le qualifiche di Sochi. Il pilota Ferrari, a causa di qualche errore, non è riuscito a spingersi al limite per poter insidiare Hamilton e il compagno di scuderia Leclerc, rispettivamente primo e ...

Milan - ecco perché mister Giampaolo Non "può" essere esonerato : il retroscena a tinte rossonere : Una volta a Milano uno scroscio di pioggia costò il primo esonero della carriera a Walter Mazzarri. Giovedì sera, invece, sul Milan si è abbattuta la tempesta dei granata guidati dall’allenatore livornese. Nonostante il 2-1 subito dal Torino, però, Marco Giampaolo non corre rischi per la sua panchin

Non puoi piacere a tutti. Celine Dion risponde alle critiche sul suo aspetto fisico : Da anni è una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale contemporaneo. La voce di Celine Dion ha segnato un’epoca e, ancora oggi, vibra può forte che mai. Oltre alla musica, l’artista originaria del Quebec, è diventata anche una protagonista della fashion talk mondiale, partecipando a sfilate di moda e indossando look stravangati in diverse occasione. E proprio in questo contesto è stata aspramente criticata per il suo aspetto fisico, ...