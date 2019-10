Mediaset | ricavi in calo e utili su nel primo semestre 2019

Mediaset - margini in miglioramento ma giù i ricavi. In attesa di Mfe : Marginalità in crescita, a fronte di ricavi in calo. Mediaset più snella, senza Premium, che vive con ottica duplice il new deal senza calcio in pay e senza la piattaforma digitale terrestre. Il tutto in attesa del completamento della fusione tranfrontaliera al termine della quale sotto l’obrello della holding di diritto olandese Media For Europe sono attese le attività italiane e spagnole