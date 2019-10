Infortunio Linetty | piove sul bagnato in casa Sampdoria | i tempi di recupero

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019)sulin, non solo i pessimi risultati ma anche gli infortuni. Giornata di doppio allenamento a Bogliasco per lain vista della trasferta di sabato a Verona. La seduta mattutina a reparti con sviluppo della forza in palestra e trasformazione tattica sul campo 1 del “Mugnaini” è stata seguita, dopo la pausa-pranzo, da una serie di esercitazioni tecniche e partitelle a tema. Per Gonzalo Maroni seconda giornata in gruppo al pari di Alex Ferrari, mentre Albin Ekdal, Karol, Fabio Quagliarella e Morten Thorsby hanno svolto nel pomeriggio allenamenti specifici differenziati. Sempre sul fronte dei singoli Manolo Gabbiadini ha ripreso ad allenarsi sul campo, seppur a livello individuale, continuando il proprio percorso diagonistico dopo il fastidio muscolare accusato nel primo tempo di Firenze. Specifico sul ...

