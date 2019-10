Il 4 ottobre quarto appuntamento con la fiction Rosy Abate | Costello vuole la morte di Leo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sta per concludersi la seconda stagione delladi Canale 5 "2": venerdì 4, infatti, andrà in onda il, nonché penultimo, episodio della serie e anche questa volta non mancheranno i colpi di scena. Se nella terza puntataaveva dovuto fare i conti con l'allontanamento del figlio Leo dovuto alla decisione di avvicinarsi al temibile boss della camorra, nella prossima puntata la Regina di Palermo si troverà di fronte all'arresto del figlio Leonardo e farà di tutto per cercare di salvarlo, anche mettere a repentaglio la sua stessa vita....

matteosalvinimi : Tra un quarto d’ora in diretta sulla mia pagina Facebook, se ci siete! Migliaia di persone incontrate anche questa… - depaolis_t : RT @ScipioniE: Concorso #polizialocale #romacapitale la @fpcgilromalazio incontra gli idonei in graduatoria lunedì 7 ottobre ore 16:30 via… - MarikaAndreoli : Io non so davvero se ho voglia di affrontare il quarto '1 ottobre' della mia vita -