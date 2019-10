Galaxy S11 potrebbe avere una tecnologia che nessun altro produttore ha

Farà di tutto per noi il Samsung Galaxy S11 : dall’analisi della pelle - allo stress e frutta : Emergono nuove indiscrezioni davvero particolari ed interessanti per tutti coloro che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy S11 appena sarà disponibile sul mercato. Dopo l'ultimo bollettino portato alla vostra attenzione pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, è importante analizzare più da vicino un'altra situazione, in quanto il top di gamma 2020 potrebbe contare su una funzionalità decisamente peculiare. Concentriamoci, ...

Samsung Galaxy S11 potrebbe montare uno spettrometro a infrarossi : Uno spettrometro a bordo di Samsung Galaxy S11? Secondo alcune voci potrebbe essere fra le novità principali dei nuovi Galaxy S, novità che consentirebbe di fare un mucchio di cose interessanti mai viste finora, o quasi.

La miglior fotocamera di sempre sul Samsung Galaxy S11 : 108MP e zoom ottico fino a 5x : Ce lo aveva anticipato Ice universe che il Samsung Galaxy S11 avrebbe incorporato una super fotocamera che avrebbe ulteriormente incrementato il tasso qualitativo raggiunto dagli attuali modelli, ed in effetti così potrebbe essere: si parla addirittura di 108MP e di uno zoom ottico fino a 5x. Alla presentazione del futuro top di gamma sudcoreano mancano ancora svariati mesi, ed è quindi ancora presto per simili annunci, ma risale a maggio ...

Le novità in arrivo con Samsung Galaxy S11 - Galaxy A e M 2020 tra fotocamere e display : Diamo un'occhiata alle novità che potrebbero attenderci con Samsung Galaxy S11 e le gamme Galaxy A e Galaxy M 2020, tra importanti cambiamenti fotografici e nuovi notch per il display.

Samsung Galaxy S11 avrà una fotocamera da 108 megapixel : (Foto: Samsung) Si sta sempre più delineando Samsung Galaxy S11, seppur manchino ancora oltre cinque mesi alla sua presentazione attesa nella prossima primavera. Il futuro top di gamma del brand coreano dovrebbe puntare tutto sulla fotocamera con un sensore principale da ben 108 megapixel e uno zoom ottico da 5x. Sarebbe un bel cambiamento rispetto al sensore attuale da 12 megapixel che è rimasto fermo a tale risoluzione sin dal modello S7 ...

Un passo avanti il Samsung Galaxy S11 per il lettore di impronte - più grande sotto lo schermo? : Impossibile farsi sfuggire l'ultima indiscrezione sul Samsung Galaxy S11. Sebbene la nomenclatura del prossimo top di gamma sia del tutto incerta (potrebbe in effetti diventare l'apripista della nuova serie Galaxy One), ecco che le anticipazioni su alcune componenti hardware che lo riguardano da vicino aumentano alla grande. In particolar modo, quella di oggi è relativa al lettore di impronte digitali sotto il display. Rispetto all'attuale ...

Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni : Samsung potrebbe considerare l'idea di adottare sensore di impronte digitali molto più grande nel futuro Galaxy S11, che renderebbe lo sblocco molto più comodo rispetto all'attuale Galaxy S10. Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo sensore con una superficie totale del doppio più grande sarebbe sotto esame.

Si punta tutto sulla fotocamera del Samsung Galaxy S11 - ispirato dalla Deep Fusion di Apple : Torniamo a parlarvi del Samsung Galaxy S11, dopo avervi rivelato ieri importanti dettagli relativamente a display, fotocamera, design e processore, di tutt'altro livello a detta di Ice universe (chi lo conosce sa che non sbaglia un colpo, e che quindi c'è da fidarsi delle sue anticipazioni). Come riportato da 'PhoneArena.com', non era stata quella l'unica circostanza in cui il noto leaker ha fornito indiscrezioni importanti sul conto del ...

Samsung punta a replicare la nuova tecnologia di Apple per la fotocamera della gamma Galaxy S11 : Con un altro tweet della scorsa settimana, il tipster Ice Universe sostiene che Samsung sta sviluppando qualcosa di simile alla funzionalità Deep Fusion che Apple ha introdotto per il sistema di fotocamere sugli iPhone 2019. Se quanto affermato dal tipster fosse corretto, dovremmo vedere una considerevole innovazione nelle fotocamere posteriori sulla gamma Samsung Galaxy S11.

Fantascientifico il Samsung Galaxy S11 : top display - fotocamera - design e processore : Se ne stanno dicendo e sentendo tante in questi ultimi giorni sul conto del Samsung Galaxy S11, il prossimo top di gamma del colosso di Seul che verrà presentato solo tra qualche mese. Stavolta a parlare è stato Ice universe, leaker di sicura affidabilità. A suo dire, il flagship del futuro potrebbe rivoluzionare diversi aspetti dell'attuale ammiraglia, adottando innanzitutto un display da 90 Hz (non è escluso si arrivi anche ai 120 Hz, ...

E se il Samsung Galaxy S11 fosse in realtà un Galaxy One allungabile? Ultimo brevetto ufficiale in foto : Nel weekend, dalle pagine di OM, è stata amplificata una notizia bomba del leaker Evan Blass secondo il quale il Samsung Galaxy S11 non si chiamerà esattamente così. Anzi, la vera novità potrebbe essere pure la soppressione della serie Galaxy Note per il 2020 con una fusione dei due modelli top di gamma in qualcosa di completamente nuovo e rivoluzionario come il Galaxy One. Ora, a tal proposito, un brevetto appena depositato e riportato da ...

Nessun Samsung Galaxy S11 all’orizzonte e addio alla serie Note? Stravolgimenti con Galaxy One : Benché ci siano già in circolazione le prime anticipazioni sul Samsung Galaxy S11, non è affatto detto che il successore dell'attuale Samsung Galaxy S10 si chiami esattamente in questo modo. Ancora, la linea Note, dopo il corrente Note 10 potrebbe non avere un suo seguito. Quanto appena affermato è la notizia bomba lanciata in queste ore dal leaker del calibro di Evan Blass attraverso il suo profilo Twitter @evleaks. Il produttore sudcoreano ...

Svelati i nuovi colori del Samsung Galaxy S11 e alcune differenze con il Note 10 : Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S11, eppure in questi giorni iniziano ad essere più intense e frequenti le indiscrezioni sul top di gamma che toccheremo con mano nello scorcio iniziale del 2020. Dopo aver analizzato alcune voci parecchio interessanti a fine agosto, come probabilmente ricorderete con il nostro articolo specifico, tocca dunque fare un passo in più per comprendere a cosa andremo ...

Samsung Galaxy S11 sarà proposto in queste cinque colorazioni : Nonostante manchi ancora parecchio al lancio di Samsung Galaxy S11, vi proponiamo alcune anticipazioni relative alle probabili colorazioni.