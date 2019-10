Friuli | insulti social del consigliere a Greta Thunberg | “Adesso scopro la m…” Pd e M5s

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Tra poco scoprirò anch’io la m****a… E allora ciao a tutti!”. La frase accompagna il volto di, la giovane attivista svedese. È il meme condiviso dalcomunale di Turriaco (provincia di Gorizia) Marco Tricarico, eletto con la Lega, a poche ore dalla manifestazione dei Fridays for Future che ha visto riempire le piazze di tutto il mondo. Insieme al post, l’invito del, in dialetto: “E vedi de moverte” (“vedi di muoverti”). Il post, condiviso su facebook la sera di venerdì, è stato nel frattempo segnalato e fatto rimuovere dalla piattaforma. Ma le polemiche politiche sono esplose, e vedono sulla stessa linea M5S e Pd. “I rappresentanti delle istituzioni non dovrebbero mai esprimersi in questi termini – dice a ilfattoquotidiano.it la capogruppo M5S in Regione Ilaria Dal Zovo – la frase contenuta all’interno del post è grave e ...