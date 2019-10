Finlandia, uccide con la spada a scuola

Attacco con "" in unaa Kuopio, città dell'est della. Una persona è morta e altre 10 risultano ferite, due in modo grave. L'assalitore, un giovane, ha fatto irruzione in una delle classi dell'Istituto tecnico armato die ha colpito una ragazza prima al collo e poi all'addome, ha raccontato un testimone. Poi ha anche sganciato "una sorta di piccola bomba incendiaria",ha aggiunto. E' stato fermato ed è tra i feriti. In un tweet il premier finlandese, Rinne, ha definito l'attacco "scioccante".(Di martedì 1 ottobre 2019)