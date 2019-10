Eddie Vedder e i The Strokes insieme sul palco per cantare Juicebox e Hard To Imagine

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019)e i Thehanno condiviso ildell'Ohana Festival, in California, perun brano della band di Julian Casablancas e uno dei Pearl Jam. I The, del resto, erano gli headliner della giornata del 27 settembre. Lo stesso frontman dei Pearl Jam ha raccontato la sorpresa al pubblico presente: "Julian mi ha chiesto di unirmi a questi amici. Una delle ragioni per cui ho accettato è l'opportunità che colgo per ringraziare tutti gli artisti che si sono esibiti oggi, specialmente i The"., che era anche curatore dell'evento, ha cantatoal frontman della band newyorkese per una cover diTodei Pearl Jam (dall'album Chicago Cab, 1998) seguita dadei The(dall'album First Impressions Of Earth, 2006)., inoltre, ha dedicato la suaToagli ...

OptiMagazine : #EddieVedder e i @thestrokes insieme sul palco per cantare Juicebox e Hard To Imagine (video)… - 0igr35 : RT @Carmona_a7x: @0igr35 Cerati ?? Eddie Vedder - ZirigozaEu : ??Red Hot Chili Peppers interpretan un tema junto a Eddie Vedder en Ohana Festival?? #ZirigozaEu #music #CD ?? -