Def | Conte | ‘risorse modeste ma cercheremo di sfruttarle al massimo’

Def : Conte - ‘dopo stop aumento Iva non ci fermeremo - obiettivi ambiziosi’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’obiettivo è ambizioso. Abbiamo un programma fitto di obiettivi e di urgenze per realizzare l’interesse degli italiani. E’ chiaro che la sterilizzazione dell’Iva era il fatto più impressionante, che attirava maggiormente l’attenzione. Ma una volta trovate le risorse che evitano l’incremento dell’Iva, cioè della tassazione sui consumi, non ci fermiamo affatto ...

Def - l'ultimo scontro nella notte sull'Iva. E Conte avverte : «Basta giochini» : Il Consiglio dei ministri è filato liscio. Neppure «un bisticcio, solo pochi minuti per limare dettagli e la correzione di qualche errore formale e dimenticanza», raccontano...

Def - Conte e Gualtieri : “Ecco i numeri della manovra. Nel 2020 Deficit al 2 - 2% - pil +0 - 6” : Il governo Conte 2 ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Il deficit viene fissato al 2,2% del pil, come auspicato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Ue e si dice “fiducioso che il dialogo costruttivo con la Commissione europea consentirà di confermare questo obiettivo”. Il debito però non è nei parametri di Bruxelles: cala di ...

Carlo Cottarelli sulla manovra economica : "Gli effetti saranno contenuti. Per crescere bisogna fare Deficit" : "È una manovra senza veri tagli e che non offre molto sul versante della crescita". Parola di Carlo Cottarelli, economista nonché mister spending review. "Per fare una manovra espansiva non c'è che una strada: spendere e fare più deficit. Cosa che un Paese indebitato come il nostro non può permetter

Def - l’abbuffata è finita : e al Conte Bis sono rimasti solo i conti da pagare : 29 miliardi di nuove spese, 15 miliardi di nuovo debito, 23 miliardi solo per evitare l'aumento dell'Iva. La manovra del governo Conte Bis è tutta qua: un grande conto da pagare per gli 80 Euro e le Quote 100 altrui, con qualche spicciolo per ridurre il cuneo fiscale e per il dissesto idrogeologico. E l'anno prossimo sarà ancora peggio.continua a leggere

NaDef - l’abbuffata è finita : e al Conte Bis sono rimasti solo i conti da pagare : 29 miliardi di nuove spese, 15 miliardi di nuovo debito, 23 miliardi solo per evitare l'aumento dell'Iva. La manovra del governo Conte Bis è tutta qua: un grande conto da pagare per gli 80 Euro e le Quote 100 altrui, con qualche spicciolo per ridurre il cuneo fiscale e per il dissesto idrogeologico. E l'anno prossimo sarà ancora peggio.continua a leggere

Def : Conte - family act e codice per disabilità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Vogliamo perseguire un family act che metta ordine a tutta la selva di agevolazioni e tax expenditures a favore delle famiglie. Vogliamo dare un segnale anche alle persone con disabilità e lofaremo con l’adozione di un codice per la disabilità”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita alkl’approvazione del Nadef. L'articolo Def: ...

Def : Conte - incentivare uso carte e inasprire pene evasori : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Siamo consapevoli di dover lavorare per inasprire le pene ai grandi evasori, ma anche che occorre realizzare per tutti i cittadini un grande patto sociale ed economico perché uno degli strumenti più efficaci è incentivare l’uso della moneta elettronica e i trasferimenti digitali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita ...

**Def : Conte - in Ue sensibilità per manovre espansive** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Possiamo anche dire che dalle interlocuzioni che abbiamo avuto fin qui con le istituzioni europee c’è una sensibilità verso una fiscal stance espansiva, c’è comunque consapevolezza, a livello europeo, della necessità di consentire l’utilizzo dello spazio fiscale e quindi anche manovre un po’ più espansive rispetto al passato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una ...

Def : Conte - ‘cambiato idea per renziani? Decisione non era stata presa’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Ieri c’è stata la prima riunione allargata del governo, abbiamo lavorato per molte ore, ma quel che dico vale per ieri, per domani e dopodomani. Ci saranno tanti confronti con chi sostiene il governo, ed è errata la ricostruzione per cui qualcuno ha fatto cambiare idea a qualcun’altro. Se avessimo già deciso, non ci sarebbe stato alcun confronto. C’erano invece vari scenari, non ...

Def : Conte - family act e codice per disabilità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Vogliamo perseguire un family act che metta ordine a tutta la selva di agevolazioni e tax expenditures a favore delle famiglie. Vogliamo dare un segnale anche alle persone con disabilità e lofaremo con l’adozione di un codice per la disabilità”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita alkl’approvazione del Nadef.L'articolo ...

Def : Conte - incentivare uso carte e inasprire pene evasori : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Siamo consapevoli di dover lavorare per inasprire le pene ai grandi evasori, ma anche che occorre realizzare per tutti i cittadini un grande patto sociale ed economico perché uno degli strumenti più efficaci è incentivare l’uso della moneta elettronica e i trasferimenti digitali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi seguita ...

**Def : Conte - in Ue sensibilità per manovre espansive** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Possiamo anche dire che dalle interlocuzioni che abbiamo avuto fin qui con le istituzioni europee c’è una sensibilità verso una fiscal stance espansiva, c’è comunque consapevolezza, a livello europeo, della necessità di consentire l’utilizzo dello spazio fiscale e quindi anche manovre un po’ più espansive rispetto al passato”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in ...

Def : Conte - ‘cambiato idea per renziani? Decisione non era stata presa’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Ieri c’è stata la prima riunione allargata del governo, abbiamo lavorato per molte ore, ma quel che dico vale per ieri, per domani e dopodomani. Ci saranno tanti confronti con chi sostiene il governo, ed è errata la ricostruzione per cui qualcuno ha fatto cambiare idea a qualcun’altro. Se avessimo già deciso, non ci sarebbe stato alcun confronto. C’erano invece vari scenari, non ...