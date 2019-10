Ancelotti striglia i suoi | “Non ci devono essere cali di tensione”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 1 ottobre 2019) Dopo la partita contro il Brescia, Carloha parlato con iuomini per capire cosa non abbia funzionato oltre agli infortuni.ha riunito la squadra prima della partenza per il Belgio, dove il Napoli affronterà il Genk nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Il Corriere dello Sport riporta del confronto tra allenatore e giocatori. La partita contro il Cagliari è stata definita “stregata” invece contro il Bresciaha inidividuato un calo di tensione. La cosa non si dovrà ripetere mai più, scrive tra virgolette il quotidiano. I toni del confronto sono stati pacati, nello stile di, ma allo stesso tempo decisi. Il tecnico ha mostrato i dati empirici dell’ indice di efficienza fisica nel corso di tutta la gara, il calo nel secondo tempo è evidente. Chiude il discorso il tecnico facendo menzione ...

