Sardegna Arena | load factor al top | ma con margini di crescita

Il Cagliari chiama - il Verona risponde : un gol per tempo e pari alla Sardegna Arena [FOTO] : Due tra le squadre candidate alla salvezza, ma a guardare classifica e ultime prestazioni, Cagliari e Verona potrebbero recitare un copione ben più importante in questa Serie A. E infatti non prevale nessuno nello scontro di questo pomeriggio alla Sardegna Arena: finisce 1-1, decidono le reti di Joao Pedro e Faraoni, una per tempo. Il match si sblocca a ridosso della mezz’ora dopo un’azione prolungata dei padroni di casa. ...

Biglietti Cagliari-Verona - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Sardegna Arena : La Serie A di calcio 2019/2020 è giunta al suo turno numero sei, che tra le tante sfide in programma vedrà anche quella tra Cagliari e Verona, che porrà di fronte due formazioni ben attrezzate e intenzionate a portare a casa i tre punti. La partita si svolgerà dunque questa domenica, il 29 settembre, alle ore 18, presso la Sardegna Arena della città isolana, in quella che è ritenuta come una delle cornici più suggestive dell’intero ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Cagliari-Genoa 3-1 : Simeone - autogol e Joao Pedro - esplode la Sardegna Arena : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Cagliari-Genoa 3-1: Simeone, autogol e Joao ...

Diretta/ Cagliari-Genoa - risultato live 0-0 - : intervallo alla Sardegna Arena : Diretta Cagliari Genoa streaming video e tv, quote e risultato live: si scende in campo per l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.