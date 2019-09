Rimborso Canone Rai con bollettino ma è una truffa Come riconoscerla

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 30 settembre 2019)Rai conma è unaUna nuova, nello specifico un tentativo di phishing tramite mail, minaccia i contribuenti italiani: bisogna stare attenti se si riceve unper ottenere ildelRai.Rai: nuovo tentativo di phishing Alcuni contribuenti hanno ricevuto una mail che riportava ben esposto in calce il logo dell’Agenzia delle Entrate. In questa si poteva leggere un messaggio che, al netto di piccole differenze da caso a caso, diceva: “Gentile contribuente, con la presente desideriamo informarla che le è stato riconosciuto il diritto parziale aldelRai”. A questo punto, sempre nel messaggio veniva presentata una certa cifra, appunto, l’ammontare delspettante rispetto a quanto effettivamente pagato per ilRai, la tassa sulla televisione pubblica. Quindi, il ...

