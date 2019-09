Quando tu vuoi mangiare sano e lui no Come risolvere la crisi

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Mettere subito le cose in chiaro Non obbligate il vostro lui a fare lo stesso Delivery differenziatoNon rinunciare a cosa fa sentire beneTenetevi un giorno liberosi parla di cibo, la vita di coppia potrebbe non essere facile. La situazione tipo è che voi voletee cercare di tenervi un po’ almeno durante la settimana, lui invece si concede la pasta anche alla sera, il pane non manca mai a tavola, enon prendere anche un dolcino a fine pasto? Ecco che allora la dieta, che già di per sé è una parola che genera pigrizia mentale, richiede ancora più disciplina e forza di volontà.non cadere in tentazione? Se lui mangia il gelato guardando la vostra serie tv preferita su Netflix,fare a non prenderne almeno un cucchiaino? Efar finta di essere felici se, uscite dalla palestra, lui vi fa trovare la cenetta pronta a base di carboidrati? Del resto ...

fuvllbuster : @pumpmking anche a me piacerebbe interagire di più con te, grazie per i complimenti sui gattini, scrivimi quando vuoi! - MaurizioHanke : Quando vuoi fare abitualmente una prepotenza trovi alla fine qualcuno più prepotente di te. E le prendi. - cinemaniaco_fb : RT @StarWarsIT: Quando tu vuoi trascorrere tutta la serata a guardare Star Wars ma il tuo amico non vuole... -