Milan | i numeri condannano Giampaolo | ma il fallimento è di chi lo ha scelto Non una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Quart’ultimo posto in classifica, sei punti come Lecce, Brescia e Verona e quattro sconfitte (come non accadeva dal 1938-’39) nelle prime sei partite: quello deldiè il peggior avvio di campionato degli ultimi vent’anni. I rossoneri praticamente viaggiano al ritmo di una neopromossa, ma giocano peggio. Non hanno la benché minima identità tattica e uno straccio di idea, producono pochissimo in attacco, in compenso sbagliano sempre di più dietro. L’1-3 casalingo contro la Fiorentina del redivivo Montella è stato un’autentica figuraccia. In questi casi la colpa è sempre del mister, ed in effetti, al netto di un mercato confuso, una società davvero troppo inesperta, i conti ballerini, una rosa mediocre, il problema delè (anche) l’allenatore. Inteso però non solo come, ma come chiunque abbia guidato di recente la squadra: i rossoneri vengono da quasi ...

