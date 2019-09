iPhone X a 1 euro su Google con i codici FJK289LAP e 791GBA491? Basta cascarci ancora

Sta girando un SMS con concorso Unieuro per iPhone 11 : device regalato - replica ufficiale : Ci sono diverse segnalazioni in queste ore per quanto riguarda il presunto concorso Unieuro per iPhone 11. Si tratta di un SMS con il quale la nota catena avrebbe annunciato una vera e propria promozione utile per ottenere il nuovo gioiellino di Apple a titolo gratuito. Quasi a voler dare una risposta ad altre offerte che abbiamo esaminato sulle nostre pagine non molto tempo fa. Proviamo a capire come stiano realmente le cose oggi 26 settembre, ...

iPhone 11 Pro - l'edizione limitata da 50 mila euro ha un frammento di Luna nella scocca : A pochi giorni dall'uscita in commercio di iPhone 11 Pro, Caviar ha deciso di realizzare alcune edizioni limitate dello smartphone per eccellenza di Apple, legate ad un veicolo leggendario entrato oramai nell'immaginario collettivo come sinonimo di avventura. L'azienda russa, specializzata nel mondo degli accessori di lusso, ha deciso di realizzare la collezione Discovery per esaltare le qualità dell'ultimo iPhone e ...

Dal 20 settembre il volantino Unieuro : Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e iPhone 11 : Da oggi 20 settembre fino al 10 ottobre scende in campo il nuovo volantino Unieuro 'Passione Casa 2019', che consente di portarsi a casa l'asciugatrice acquistando un grande elettrodomestico della vetrina. Come sempre, la campagna promozionale investe anche tanti altri prodotti, tra cui gli smartphone. Se le prime pagine, infatti, sono invase da articoli casalinghi di ogni genere, le ultime vedono protagonisti i nostri amati dispositivi ...

iPhone 11 Pro : uscita in Italia il 20 settembre - prezzi a partire da 879 euro : Apple ha presentato gli iPhone 11 Pro. A disposizione troviamo il modello base da 5,8” e il modello Max da 6,5”. Per entrambi è prevista per il 20 settembre 2019 l’uscita sul mercato Italiano. Sul sito ufficiale sarà possibile effettuare il pre-ordine a partire dalle ore 14.00 del 13 settembre 2019. Si parte da un prezzo di 879 euro in caso di permuta, mentre se si deciderà di acquistarlo senza rendere il proprio vecchio smartphone, si partirà ...