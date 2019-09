Gli sbarchi non si fermano | via ai trasferimenti dei migranti

Weekend di continui "sbarchi fantasma" a Lampedusa : Gli ultimi due portano a nove il totale - arrivati 176 migranti : Si teme una strage al largo di Misurata. I profughi recuperati dalla guardia costiera libica in alto mare sono stati riportati nel Paese nordafricano

Massimo Bitonci a La7 : "I migranti? Qual è la nuova linea". Catastrofe : centinaia di miGliaia di sbarchi : "La nuova linea è porti aperti, avanti tutti". Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova ed esponente della Lega, ospite di Coffee Break su La7 commenta così il pre-accordo sui migranti di Malta raggiunto da Italia, Francia, Germania e Finlandia. In attesa di vedere se verrà ratificato da altri paesi, s

Cosa c'è dietro il boom deGli sbarchi : Mauro Indelicato Si va verso un "settembre nero" sul fronte dell'immigrazione, per la prima volta dopo due anni il numero degli sbarchi segnerà un aumento su base annuale. Diversi fattori pesano su questa circostanza: dalle elezioni in Tunisia alla guerra in Libia, passando dalla linea inaugurata dal governo Conte II Gli sbarchi sono in aumento e questo, al netto delle polemiche politiche e dei dibattiti di questi ultimi giorni, ...

Migranti - sono davvero aumentati Gli sbarchi? Cosa dicono i numeri : L'aumento nell'afflusso di Migranti è benzina sul fuoco nella narrazione dell'opposizione con Salvini che accusa il nuovo...

L’aumento deGli sbarchi di migranti : Non c'entra il nuovo governo né le ong, mostrano i dati: alcuni ipotizzano che la rotta dal Nord Africa stia cambiando

Immigrazione - Conte : “Io non vedo le Ong come nemiche del popolo. Non ci si può preoccupare solo deGli sbarchi” : “Non vedo le Ong come nemici del popolo, nei miei interventi non ci sarà mai ombra di questa valutazione, ma sul tema Immigrazione invito a considerare che questo richiede un approccio multilivello. Perché dobbiamo occuparci solo dello sbarco?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana alla festa di Articolo Uno. E, sempre sul tema Immigrazione, il premier ha continuato: “dobbiamo controllare i ...

Dati Viminale - a settembre aumentano Gli sbarchi. Hotspot Lampedusa in difficoltà : Per la prima volta nel 2019, il numero di migranti sbarcati in un mese è superiore al corrispondente mese nel 2018. A settembre 2019, secondo il cruscotto statistico del Viminale aggiornato a oggi, sono sbarcate finora 1.435 persone, contro i 947 sbarcati del settembre 2018. Un aumento del 51%, in controtendenza rispetto a un trend di forte diminuzione che sembrava consolidato.In totale, nel 2019 i migranti sbarcati sono stati 6.570, ...

Immigrati - aumentano Gli sbarchi : Lampedusa al collasso - via ai trasferimenti : La linea morbida del governo giallo-rosso ha già prodotto i primi effetti: l'aumento degli sbarchi e il collasso di Lampedusa. Settanta migranti, sbarcati nelle scorse ore sull'isola siciliana, sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove arriveranno in serata. Le operazioni

Continuano Gli sbarchi a Lampedusa : arrivati 224 migranti - l'hotspot è pieno : Poco a poco, una barca alla volta, qualche decina di persone a sbarco, ormai i natanti che giungono autonomamente dalle coste nordafricane a quelle della Sicilia fanno equivalere il numero dei...

Ocean Viking - arrivano a Lampedusa Gli 82 migranti : andranno in 4 Paesi Ue. Altri sbarchi nella notte : Il trasbordo, come annunciato, è avvenuto sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza che intorno alle 23.30 hanno portato gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking al molo Favaloro di Lampedusa. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello e poi redistribuiti in base all’accordo raggiunto in Europa, dove Germania, Francia, ...

Vittorio Feltri : "Matteo Salvini aiuto - Gli sbarchi di immigrati aumentati del 292 per cento in dieci giorni" : La nostra ottima Azzurra Barbuto, un cognome che fa impressione, ma non intimorisce, scrive oggi un articolo illuminante. Da quando Salvini ha lasciato il posto di vertice del Viminale, le immigrazioni sono aumentate del 292 per cento in circa dieci giorni. Un dato allarmante e preoccupante che ci f

Sbarchi migranti - Porro : 'Porti aperti e redistribuzione? VoGlio vedere' : Dal governo gialloverde a quello giallorosso. Cambia l'alleato per il Movimento Cinque Stelle, dalla Lega si passa al Partito Democratico e la variazione non è solo cromatica. E' attesa infatti, una diversa direzione politica, con particolare riferimento a quella dovrà essere una linea di discontinuità rispetto al recente passato. Ce la si aspetta soprattutto in tema di immigrazione, considerato quanto le politiche leghiste nei confronti delle ...

Immigrazione e ong - il piano di Pd e M5s : linea soft - riprendono Gli sbarchi? : Un reportage de Il Giornale sulla polizia slovena svela che forse il vento è cambiato sul tema degli sbarchi. Gli agenti di Capodistria - si legge - pattugliano il confine che sovrasta Trieste, da dove entrano i migranti che arrivano dalla Bosnia, assieme ai poliziotti italiani. L'operazione, voluta

Migranti : tra Gli sbarchi autonomi a Lampedusa anche una donna al nono mese gravidanza : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna in avanzato stato di gravidanza tra le persone sbarcate oggi sull'isola di Lampedusa in maniera autonoma. Sono complessivamente tre gli sbarchi avvenuti dalle sette di stamattina a Lampedusa, per complessivi 130 persone circa. A bordo di una barca c'